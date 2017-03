Esprit: Dieter Messner wird neuer Deutschland-Chef

Der Bekleidungskonzern Esprit bekommt einen neuen General Manager für den deutschen Markt. Einer Mitteilung zufolge wird Arndt Brockmann, der derzeitige Deutschland-Chef, das Unternehmen am 10. März verlassen. Brockmann, der in den vergangenen vier Jahren für das gesamte Groß- und Einzelhandelsgeschäft auf dem wichtigsten nationalen Markt von Esprit zuständig gewesen war, will sich demnach neuen beruflichen Herausforderungen widmen. „Wir bedauern seine Entscheidung und wünschen ihm den größtmöglichen Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit“, kommentierte CEO Jose Manuel Martinez den bevorstehenden Abschied.

Brockmanns Aufgabengebiet wurde intern neu vergeben. Künftig wird Dieter Messner (Foto), der seit 2015 bereits als General Manager für die Regionen Europa (außer Deutschland), Amerika und Nahost verantwortlich ist, auch das Deutschland-Geschäft leiten. Martinez rühmte Messners „exzellente Arbeit“ in seinem bisherigen Aufgabengebiet. Er sei sich sicher, dass Messner künftig in Deutschland „erfolgreich auf das Fundament aufbauen wird, das Arndt Brockmann gelegt hat“, erklärte der Konzernchef.

Foto: Esprit