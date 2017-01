Führungswechsel bei Filippa K

Das schwedische Modehaus Filippa K besetzt seine Führungsposten neu. Am Mittwoch gab das in Stockholm beheimatete Unternehmen bekannt, dass Kristofer Tonström zum neuen CEO ernannt worden ist.

Er folgt auf Anna Lönnerstedt, die Filippa K seit dem Ausscheiden von Amelie Söderberg Anfang September vergangenen Jahres übergangsweise geführt hatte. Der designierte CEO soll seinen neuen Posten spätestens am 13. Februar antreten. Anna Lönnerstedt wird dann auf die Position des Range & Supply Director wechseln. Tonström hatte zuletzt den schwedischen Kosmetikkonzern Omega Pharma Nordic AB geleitet.

Auch weitere Schlüsselpositionen bei Filippa K wurden neu besetzt: So übernimmt Gründerin Filippa Knutsson am 13. Januar den Posten der Kreativdirektorin. Außerdem berief das Unternehmen Simon Griffiths zum Chairman of the Board. Er löste Eric Persson ab, der aber weiterhin als einfaches Mitglied im Aufsichtsgremium vertreten sein wird.

Foto: Filippa K