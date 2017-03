Alibaba plant Logistikzentrum in Malaysia

Alibaba-Gründer und Vorsitzender Jack Ma kündigte am gestrigen Mittwoch an, das erste Logistik- und e-Commerce-Zentrum des Internetriesen außerhalb Chinas in Malaysia aufbauen zu wollen, eine sogenannte “electronic World Trade Platform” (eWTP).

“Ich habe im vergangenen Jahr die Vision für eine eWTP vorgestellt und wir haben als Unternehmen die Verantwortung übernommen, diese zu verwirklichen", sagte Ma in einer Erklärung. “Das erste e-Zentrum als Teil der eWTP außerhalb Chinas wird dazu beitragen, den globalen Handel integrativer zu machen und die dringend benötigte Unterstützung für zwei sehr wichtige Komponenten zu liefern: KMU und die jüngere Generation.”

Das geplante Logistikzentrum soll sich auf dem Flughafengelände in Kuala Lumpur befinden, und zwar im ehemaligen Terminal des Billigfliegers KLIA Aeropolis, und noch bis Ende des Jahres betriebsbereit sein, wobei ein offizieller Launch für 2019 geplant ist, so die malaysische Tageszeitung The Star.

Das Logistik- und e-Commerce-Zentrum soll sich um die Zollabwicklung, Lagerung und Abwicklung für Malaysia und die Region kümmern und eine Verbindung zu Alibabas erstem eWTP im Hauptsitz Hangzhou sein. Alibaba hat auch Pläne für eine elektronische Service- und Zahlungsplattform, sowie Finanzierungsinitiativen und die Ausbildung von Personal speziell für den digitalen Bereich.

Für Malaysia kommen die Pläne des chinesischen Internetriesen zur rechten Zeit, um sich endlich neben Indien und China in der Region zu behaupten und sich als Abwicklungs- und Logistikzentrum einen Namen zu machen, seinen eigenen Internethandel auszuweiten, kleine und mittelständische Unternehmen zu fördern und Auslandsinvestitionen einzuholen.

Zu diesem Zweck wurde bereite eine digitale Freihandelszone (DFTZ) etabliert, auf die sich Ma und Premierminister Datuk Seri Najib Tun Razak laut Ma in 10 Minuten einigten. Vertreter der Alibaba Group und ihre Partner unterzeichneten bereits Absichtserklärungen mit der Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), Malaysia Airports Holdings Bhd, CIMB und Maybank.

Ein Alibaba-Sprecher deutete auch an, dass das Unternehmen plane, eine ähnliche Initiative bald in einem weiteren, bislang ungenannten Land zu starten. Es fällt nicht schwer sich auszumalen, wie der Internetriese so nach und nach neue Märkte erschließt.

