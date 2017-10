Galeria Kaufhof in Frankfurt bekommt einen Untermieter

Der kanadische Kaufhof-Mutterkonzern Hudson's Bay Company (HBC) will sich sanieren und hat zu diesem Zweck einen neuen Investor an Bord geholt, eine Prunk-Immobilie in Manhattan für umgerechnet mehr als 700 Millionen Euro verkauft und wird Ladenflächen an Standorten in Toronto, Vancouver und bei Galeria Kaufhof in Frankfurt an Büroflächen-Anbieter WeWork vermieten.

Damit bekennt sich HBC sowohl zu seiner kriselnden deutschen Warenhaustochter als auch zum Europa-Geschäft und räumt Spekulationen um einen Abstoss der Kaufhauskette aus dem Weg. „Wir stehen zu HBC Europa. Wir haben kein Interesse und keine Pläne, unser Geschäft an irgendjemanden zu verkaufen - Punkt“, sagte HBC-Chef Richard Baker laut dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Was den Umsatz angeht, so erwartet HBC kaum einen Einfluss an diesen Standorten. Im Gegenteil, angesichts von Mietausgaben in Höhe von 148 Millionen Euro im Jahr sollte das Leasing der helfen. Zudem hofft das Unternehmen, dass WeWork gut situierte Kundschaft in seine Geschäfte bringen wird.