Interaktiver Zeitstrahl – JD Sports, sechs Jahre auf der Suche nach der perfekten Akquisition

Der britische Modefilialist JD Sports hat in den vergangenen sechs Jahren sein Portfolio an Sportswear-, Athleisure- und Lifestylebrands immer weiter ausgebaut. Von Cloggs über Blacks’ bis hin zu Perry Sport hat der Modehändler seine Produktrange weit über Sneaker hinaus aufgestellt. Auch in Deutschland ist das Unternehmen auf dem Vormarsch.

Nach seiner Eroberung der britischen Heimatmarktes und einiger Märkte in Kontinentaleuropa will das Unternehmen nun den australischen Markt angehen. FashionUnited betrachtet die Expansion der vergangenen sechs Jahre im interaktiven Zeitstrahl.

JD Sports Business ist in den vergangenen sechs Jahren, dank des Sports- und Athleisurewear-Booms, stark gewachsen. Erst im letzten Jahr konnte es einen 45-prozentigen Anstieg des Jahresumsatzes ausweisen. Die Kette ist nun in 12 Ländern vertreten.

Foto:JD Sports Store.