JC Penney: Schwache Nachfrage nach Damenmode belastet Weihnachtsgeschäft

Für den US-amerikanischen Einzelhändler JC Penney endete das Weihnachtsgeschäft mit ernüchternden Zahlen. Auf vergleichbarer Fläche verfehlten die Umsätze im November und Dezember das Vorjahresniveau. Schuld war die schwache Nachfrage nach Damenmode.

Insgesamt sank der Umsatz in den neun Wochen vor dem Jahreswechsel im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum flächenbereinigt um 0,8 Prozent. Vor allem Anfang November liefen die Geschäfte schlecht. „Die ersten drei Wochen im November waren in unseren Läden herausfordernd, was aber für die gesamte Einzelhandelsbranche galt“, sagte Konzernchef Marvin Ellison. In den sechs Wochen vom Erntedankfest bis Ende Dezember seien die Erlöse auf vergleichbarer Fläche aber gesteigert worden. Insgesamt hätten fast alle Produktkategorien während des Weihnachtsgeschäfts „Stärke gezeigt“ – nur nicht das Geschäft mit Damenmode, erklärte er in einer Mitteilung.

Zu den positiven Aspekten im Weihnachtsgeschäft zählte Ellison die „sehr starke Leistung“ des Online-Geschäfts, das zweistellige Zuwachsraten beim Umsatz verzeichnen konnte. „Das unterstreicht die Wirksamkeit unserer Multichannel-Strategie“, erklärte er. Auch um das Ergebnis machte er sich keine Sorgen. „Der Turnaround bei der Profitabilität ist weiterhin auf Kurs. Es freut mich, dass wir davon ausgehen können, im vierten Quartal hintereinander einen positiven Betriebsgewinn zu erzielen“, so Ellison.

Die entsprechende Prognose für das gesamte Geschäftsjahr tastete der Konzern dementsprechend nicht an. Er rechnet damit weiterhin mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von etwa einer Milliarde US-Dollar. Die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016/17 will JC Penney am 24. Februar vorlegen.

Foto: JC Penney via Facebook