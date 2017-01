Nine West erwirbt Kasper Group

Das US-Modeunternehmen Nine West Holdings will noch in diesem Monat den Erwerb der Kasper Group abgeschlossen haben, die Anzüge, Kleider und Sportbekleidung für Damen anbietet. Nine West wird damit seinen Portfolio ergänzen, zu dem di Marken Nine West, Anne Klein und Gloria Vanderbilt gehören.

Zu den Bedingungen wurden noch keine Angaben gemacht; nur, dass ein verpflichtendes Abkommen geschlossen wurde. Zudem gab Nine West bekannt, dass es den Erlös des Verkaufs seiner Easy Spirit-Großhandelsgeschäfte im Dezember 2016 für den Erwerb der Kasper Group verwenden werde. Beide Unternehmen gehören zu Sycamore Partners, die die Kasper Group im April 2014 erwarb.

“Wir freuen uns, die Kasper Group bei der Nine West Holdings willkommen zu heißen. Die Kasper Group ist ein bekannter Anführer im Damen-Sportswearmarkt und ein rentables Großhandelsunternehmen, dass, wie wir erwarten, einen positiven Einfluss auf die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens haben wird. Der Erwerb von Kaspers angesehener Markenkleidng wird es der Nine West Holdings ermöglichen, seinen Kunden eine Reihe von erschwinglicher maßgeschneiderter Bürobekleidung, Schuhe und Accessoires für Damen anzubieten,” kommentierte Ralph Schipani, zwischenzeitlicher Geschäftsführer der Nine West Holdings.

Die New Yorker Kasper Group ist für ihr eignes um im Auftrag erstelltes Design und Produktion bekannt und verkauft Bekleidung unter seiner Hauptmakre Kasper und anderen bekannten Markennahmen sowie über den Großhandel, besonders den Fachhandel, Kaufhäuser und Massenanbieter.

Foto: Raysonho /Wikipedia