Zara-Mutter Inditex: Umsatz und Ergebnis wachsen kräftig

Der spanische Textilkonzern Inditex, zu dem unter anderem der populäre Filialist Zara gehört, konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 solide Zuwächse beim Umsatz und Gewinn verzeichnen. Auch der Start ins vierte Quartal, in dem das wichtige Weihnachtsgeschäft verbucht wird, fiel vielversprechend aus.

In den Monaten Februar bis Oktober erwirtschaftete Inditex mit seinen Konzepten Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home und Uterqüe einen Konzernumsatz in Höhe von rund 16,4 Milliarden Euro. Damit übertraf er das entsprechende Vorjahresniveau um elf Prozent. In den jeweiligen Lokalwährungen stiegen die Erlöse sogar um 14,5 Prozent.

Zahlreiche neue Filialen trugen zum Wachstum bei. Zwar schloss der Konzern seit Jahresbeginn 13 Läden der Konzepts Zara Kids, trotzdem wuchs die Gesamtzahl der Stores bis Ende Oktober auf 7.240 in nunmehr 93 Ländern. Ein Jahr zuvor waren es 6.913 gewesen. Im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres expandierte der Konzern in fünfzig Ländern, im dritten Quartal wurden die ersten Filialen in Vietnam und Neuseeland eröffnet. Gleichzeitig erweiterte der Konzern auch seine internationale Online-Präsenz, etwa durch die Eröffnung eines eigenen Webshops in der Türkei, die im Oktober vollzogen wurde. Mittlerweile sind die Marken des Unternehmens in 41 Ländern sowohl in stationären Stores als auch Online erhältlich.

Trotz hoher Expansionskosten stieg der Nettogewinn in den ersten neun Monaten um neun Prozent

Trotz zusätzlicher Ausgaben für Neueröffnungen und höherer Vertriebskosten stieg auch das Ergebnis kräftig. Das Unternehmen begründete das mit einer „strikten Kontrolle“ der allgemeinen Betriebskosten. So wuchs der operative Gewinn (EBIT) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, der Periodenüberschuss nach Minderheitenanteilen stieg ebenfalls um neun Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

In den ersten sechs Wochen des Schlussquartals konnte der Konzern seine Wachstumsrate noch einmal steigern: Im Zeitraum vom 1. November bis zum 12. Dezember stiegen die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 16 Prozent. Der wirtschaftliche Erfolg der Herbst/Winter-Saison sei aber maßgeblich von den Geschäften in der besonders umsatzträchtigen Periode unmittelbar vor und nach den Feiertagen abhängig, erklärte das Unternehmen.

Zara: Erste neun Monate 2016/17

Umsatz 16,4 Milliarden € +11% Nettogewinn 2,2 Milliarden € +9%

Foto: Inditex