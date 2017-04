Ein virtueller Einblick in das House of Denim | Denim City

Das House of Denim in Amsterdam ist das erste seiner Art. Es widmet sich der Handwerkskunst und Innovation rund um das Thema Denim. Die Macher der House of Denim sehen sich selbst als ein ‚Knowledge Institute’, als Wissensvermittler. Beheimatet ist das House of Denim in De Hallen, einem Hotspot im westlichen Teil Amsterdams. Mit einem eigenen Jeans-Workshop, dem 'Blue Lab', einem Archiv und einem Store ist das House of Denim in verschiedenen Bereichen Industrie gut aufgestellt. Darüber hinaus beinhaltet es die Jean School die erste Schule, die sich auf die Denim-Industrie spezialisiert hat.

Jeder, der die Denim City Boutique, die von Mittwoch bis Samstag geöffnet hat, muss zuerst den Fertigungsbereich durchqueren. Dieser kurze, aber eindrucksvolle Spaziergang beweist die Einzigartigkeit dieser Location.

Sie sind neugierig geworden? Sehen Sie sich mit Hilfe von FashionUnited im Inneren des House of Denim I Denim City HQ.

Anleitung und Tipps: Die interaktive Tour besteht aus zwei 360°-Fotos, die Sie vom Eingang durch den Workshop, die Boutique und das Archiv und das ‚Blue Lab, in dem die Waschungen gemacht werden, führen. Jedes Foto beinhaltet interaktive Elemente, Bilder, Videos und Audiomaterial. Klicken Sie sich einfach per Pfeilbutton durch die Bilder und vergessen Sie nicht, ihren Sound anzuschalten.

Die 360°-Aufnahmen wurden mit einer Kamera aufgenommen, die alle Winkel eines Raumes gelichzeitig erfasst. Um alle Blickpunkte zu betrachten, scrollen Sie mit Ihrer Maus am PC oder wischen Sie am Tablet oder Smartphone in die gewünschte Richtung.

House of Denim | Denim City Das House of Denim wurde 2009 von James Veenhoff und Mariëtte Hoitink gegründet. Der Denim-Guru und die Gründerin der Recruitment-Agentur HTNK arbeiten gemeinsam daran, eine nachhaltigere Denim-Industrie zu schaffen. Ihr Motto: ‘Towards a brighter blue’. House of Denim organisiert auch die Amsterdam Denim Days und die Global Denim Awards.

360-Grad Inhalte, Fotos und Videos: Inge Beekmans für FashionUnited