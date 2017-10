In Bildern: Das Hugo Boss Headquarter in Metzingen

Die Zeiten ändern sich: Unflexibles Arbeiten an einem kleinen grauen Arbeitsplatz gehört glücklicherweise schon in vielen Büros der Vergangenheit an. Flexibilität und Eigeninitiative sind heute die Schlüsselwörter modernen Arbeitens. Der Hugo Boss Campus in Metzingen zählt 2500 Angestellte und wurde so gestaltet, dass diese dort offen und flexibel miteinander kommunizieren und in Interaktion treten können.

Helle, flexible Räumlichkeiten, ein Bürogebäude, das sich der grünen Umgebung beinahe nahtlos anfügt und diese im Inneren aufgreift, all das bietet das internationale Unternehmen seinen Angestellten im schwäbischen Hauptquartier. Außerdem: Nachhaltigkeitszertifikate für ein Gebäude, Kantinen und Kaffeebars sowie Team-Building durch Sport. FashionUnited hat sich auf dem Hugo Boss Campus umgesehen.

Anleitung: Bewege deine Maus über die Bilder um mehr zu erfahren.

Mehr über Hugo Boss als Arbeitgeber erfahren? Hier geht es zu den Stellenangeboten

Fotos: Hugo Boss