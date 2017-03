Sneak Peak: Die Balenciaga-Retrospektive ‚Balenciaga, l’Oeuvre au Noir'

Fans des verstorbenen Modeschöpfers Cristobal Balenciaga (1895-1972) und seiner beachtenswerten Designs dürfen sich freuen: Mit der neuen Retrospektive ‚Balenciaga, l’Oeuvre au Noir' (Balenciaga is the New Black) feiert das Modemuseum Palais Galliera im Musée Bourdelle in Paris ab heute den ikonischen Stil des einflussreichen Spaniers.

Die Ausstellung konzentriert sich vornehmlich auf die schwarzen Entwürfe des Modeschöpfers, die er im Laufe seiner Karriere von 1937 bis 1968 kreierte. Hunderte der Designs des 100 Jahre alten Modehauses werden dort zu sehen sein, von drapierten Seidenkleidern bis hin zu perfekt geschnittenen Anzügen. FashionUnited zeigt eine Bildergalerie der Ausstellung. Scrollen Sie einfach nach unten, um diese anzusehen.

'Balenciaga: L'Oeuvre au Noir' läuft vom 8. März bis zum 16. Juli 2017 im Musée Bourdelle. Eine weitere Balenciaga-Ausstellung können Sie in diesem Jahr ab dem 27. Mai im Victoria & Albert Museum in London besuchen.

Fotos: Balenciaga, l'oeuvre au noir. ©Pierre Antoine

Übersetzt von Barbara Russ