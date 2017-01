Aigner: Deutsche Lederwaren neu aufgelegt

Als eine der großen deutschen Modemarken hat Aigner sich mit Lederwaren von bester Qualität einen Namen gemacht— und mit legendären Pferderennen, zu denen der Jet Set nach München pilgerte. Eine Marke, die geschickt Tradition mit Moderne verbindet.

1904 wurde der Gründer des Hauses, Etienne Aigner in Ungarn geboren. 1950 präsentierte er seine exklusiven Leder- und Reiseaccessoires erstmals in New York und schuf eine sofortige Nachfrage nach den Entwürfen seiner Marke, die er schließlich, gemeinsam mit Geschäftsmann Heiner H. Rankl in München auf einen festen Sockel stellte. Von den glamourösen Jahren in den 60er und 70er Jahren zeugt noch heute das hufeisenförige ‚A’, welches das Markenlogo ziert. Hinzugekommen sind zu den klassischen Taschen auch Lizenzen für Uhren, Sonnenbrillen und Schmuck, in den 90ern wurde die Produktrange ausgeweitet auf Ready-to-Wear, die bis heute in Mailand gezeigt wird.

Die Lederkollektion für Herbst/Winter 2017/18 präsentiert sich unter dem Motto ‚Reset’. Creative Director Christian Alexander Beck hat sich dafür auf die Klassiker der Aigner-DNA zurückbesonnen und diese mit innovativen Techniken und Verarbeitungsweisen ins Jetzt geholt. Farblich dominieren natürliche Töne wie Taupe. Cashmere Beige, Alabaster Rose und Brick Red neben dunklen Tönen wie Deep Blue, Concrete Grey, Grape Violet und natürlich Schwarz. So zeigen sich die Modelle ‚Cybill’, ‚Tonda’, ‚Diadora’, ‚Lara’, ‚Lexi’, ‚Amalia’, ‚Lea’, ‚Vittoria’ und ‚Gemini’ in der H/W Saison 2017/18 sowohl dunkel und intensiv, als auch schick und stylisch.

Aigner finden Sie auf der PREMIUM Berline in Halle 5.

Bilder: Aigner