An Hour and a Shower - SS18 ist von Designklassikern inspiriert

Das Schuhlabel An Hour and a Shower (AHAAS) aus Paris hält sich nicht lange mit Hintergrundgeschichten auf, so ist auf der Webseite des Labels kaum etwas darüber zu finden, wer hinter dem Label steckt. Dafür konzentriert sich die Aussage der Seite auf visuelle Reize und Schuhe, die mit cleanen Designs und raffinierten Details glänzen.

Bei weiterer Recherche stellt sich allerdings heraus, dass die Designerin des Labels Dorothée Loermann heißt, an der Royal Academy of the Arts in Antwerpen sowie an der UDK in Berlin studierte und das Label 2014 zusammen mit Marketing- und Managementprofi Antoine Thieser ins Leben rief. Mittlerweile gibt es die Schuhe aus hochwertigem Leder weltweit, von Kiev bis Hong Kong, sowie unter anderem bei Printemps in Paris, Assembly NY oder bei Shopbop online zu kaufen.

Die Spring Summer Collection 2018, die auf der Show & Order zu sehen sein wird, sucht sich ihre Inspiration in berühmten französischen Designklassikern, insbesondere dem Moment nach dem morgendlichen Lauf im Park, wenn man auf seinem Lieblingsstuhl in der Sonne sitzt und Kaffee genießt. Die Stühle, die dafür in Frage kommen, sind natürlich nicht irgendwelche: Charlotte Perriands ‚Les Arcs‘, der Bistrostuhl von Drucker oder der ein Scoubidou-geflochtener Sessel lieferten Inspiration für neues Schuhwerk. Auch das beliebteste Modell, the Knot von An Hour and a Shower bekommt ein Make-over à la Designklassiker.

Sie finden An Hour and a Shower vom 4.bis zum 6. Juli 2017 auf der Show & Order in Berlin.