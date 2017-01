Bogner: Virtuelle Erlebniswelten und neue Ausrichtung

Bogner präsentiert erstmals die komplette ‚World of Bogner’ mit allen Kollektionen und ausgewählten Lizenzen auf der Premium in Berlin. Mit einem 180 Quadratmeter großen Stand können sich nationale und internationale Fachbesucher sowie Pressevertreter dort einen Überblick über die Winterkollektion 2017/2018 verschaffen. Mit einer virtuell begehbaren Winterwelt lockt das Münchnr Traditionshaus Fachbesucher an seinen Stand. Gemeinsam mit dem Fraunhoferinstitut installiert das Unternehmen ein Holodeck – durch ausgeklügelte Technik werden hier die Gäste in eine virtuelle Welt versetzt, in welcher sie sich frei bewegen und durch einen Time-Tunnel mitten durch die Geschichte der Bogner Sport Fashion reisen können, angefangen bei 1932 bis in die Gegenwart.

Darüber hinaus richtet das Label seine Markenvision neu aus. So will sich Bogner weltweit im Segment Sports Fashion auf Luxus- und Premiumlevel an der Spitze der Anbieter etablieren. Der brandneue ‚B-Athleisure’-Bereich fungiert hierbei als Brücke zwischen Sport und Fashion und bietet sportliche Ready-to-Wear Outfits, die Activewear mit Streetstyle- und Fashioneinflüssen mischen.

„Es freut mich, dass wir dieses Jahr erstmals mit der kompletten „World of Bogner“ auf der Premium vertreten sein werden – Eine perfekte Plattform, um erste Ergebnisse unserer strategischen Neuausrichtung ‚Sport Fashion’ zeigen zu können. Die Premium ist eine wichtige Messe für den internationalen Markt und zudem eine optimale Gelegenheit, mit unseren bestehenden Kunden in den Dialog zu gehen und auch neue Kontakte zu knüpfen“, so Bogner CEO Alexander Wirth. Die Teilnahme an der Premium sei ein weiterer Schritt, die Neuausrichtung Bogners voran zu treiben und neue, nationale und internationale Händler von der Kollektion zu begeistern, so das Unternehmen.

Die Willy Bogner GmbH & Co. KGaA mit Sitz in München ist ein international erfolgreiches Lifestyle-Unternehmen und führender Anbieter von exklusiver Sportmode, luxuriöser Sportswear und Designerfashion. Das 1932 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter und tritt mit den Marken Sônia Bogner, Bogner (Woman, Man, Sport, Kids) und Bogner Fire + Ice sowie Lizenzen in über 50 Ländern auf.

Sie finden Bogner auf der PREMIUM Berlin in Halle 4.

Bilder: Bogner