Design Bubbles: Sommelier-Inspiration trifft Candle-Business

Der Modehandel sucht händeringend nach Lösungen, seine Kunden zu überraschen und diese mit Erlebnissen in die Läden zu locken. Was könnte sich da besser eignen, als etwas, das das Internet nicht kann? Gerüche katapultieren uns zurück in andere Zeiten, erwecken Emotionen wie kaum eine andere Sinneswahrnehmung. Duftkerzen sind daher das perfekte Mitnahmeobjekt, besonders geeignet für Concept Stores. Design Bubbles aus München treibt die Idee der besonderen Duftkerze noch ein Stück weiter auf die Spitze.

Die Idee ist ebenso simpel wie kreativ: Leere Champagnerflaschen werden professionell geschnitten, poliert und mit einem Bio-Sojawachs befüllt. So entstehen luxuriöse Duftkerzen, die nach Zitrone- Basilikum, Pfingstrose, Mandarine oder Sandelholz duften und durch die Vielfalt der Champagner-Etiketten eine personalisierte Note erhalten. Seit 2014 gibt es das Münchner Start-Up, das großen Wert auf ausgezeichnete Qualität legt – so findet die gesamte Produktion in Deutschland statt und alle Bio-Kerzen können nach 40 Stunden Brenndauer wieder an Design Bubbles zurückgeschickt und neu befüllt werden.

Die Gründerin, Katharina Baumann, studierte zuvor BWL-Studium und absolvierte eine Sommelier- Ausbildung. Sie verkauft sowohl den Champagner, als auch die Kerzen in ihrem Laden: „Wir fahren regelmäßig nach Frankreich und verkosten zahlreiche Champagner - nur die Besten werden aufgenommen und über den Onlineshop mit den passenden Kerzen vertrieben. Alle Champagnerhäuser sind noch heute in Familienbesitz, teilweise in der 9.Generation. Es gibt so viele Geheimtipps in der Champagne und wir möchten ein Bewusstsein für diese hervorragende Qualität schaffen.“ Das größte Problem stellte zu Beginn der Gründung die Beschaffung ausreichend leerer Champagnerflaschen dar, deshalb wurden die Glascontainer der Münchner Clubs geplündert.

Inzwischen arbeitet Design Bubbles direkt mit den Champagnerhäusern zusammen und kann seinen Kunden somit ein einzigartiges Produkt anbieten. Die Kerzen kosten 49 Euro, zusammen mit dem Champagner 89 Euro. Aktuell sind die Kerzen von Design Bubbles in über 100 Concept Stores, Boutiquen und Department Stores erhältlich, unter anderem im KaDeWe.

Sie finden Design Bubbles auf der PREMIUM Berlin in den Cubes.

Fotos: Design Bubbles