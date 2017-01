g-lab: Architektonisches für F/W17/18

Die ultimative Jacke. Nichts geringeres war die Vision von Björn Gericke, als er sein Label g-lab gründete. Aufgewachsen in einer Familie, die sich mit Motorradbekleidung einen Namen gemacht hat, kam der Düsseldorfer früh mit funktionaler Bekleidung in Berührung. 2010 gründete er g-lab und zeigt seither, was funktionale Outerwear bei ihm bedeutet: urbane, hochwertige Jacken, die Wind und Wetter trotzen und dabei extrem cool aussehen.

„Für die Saison FW17 haben wir uns von der urbanen Gegensätzlichkeit der Architektur inspirieren lassen. Scharfe Geometrie kontrastiert weich fließende Flächen. Das Gefühl: Minimalismus mit höchster Emotion. Pur und geradeaus, gleichzeitig berauschend oder feminin. Wir sind dieses Jahr mit einem neuen Selbstverständnis an die Entwicklung der Kollektion herangegangen, haben einen weiteren Sprung gewagt als zuvor. Das Ergebnis sind völlig neu interpretierte Klassiker, starke Konturen sowie ultra- zeitgemäße High-Tech-Materialien, die auf den ersten Blick nicht ihre Funktion offenbaren, sondern im Zusammenspiel mit der Silhouette durch ihren Look & Feel beeindrucken“, so Björn Gericke über die Kollektion für Herbst/Winter 2017/18.

Die Styles für Herren in der kommenden Saison sind daher geprägt von Simplizität, Klarheit und Eleganz. Zu Klassikern wie dem Jackett 'Broker' und dem Kurzmantel 'Venture' gesellen sich Im Herbst/Winter 17/18 auch eine Bomberjacke mit Lammfellbesatz mit dem klingenden Namen 'Aviator'. Für die Damen kommt mit 'Estelle' ebenfalls ein Bomber neu ins Sortiment, Oversize-Formen spiegeln sich in den Modellen 'Audrey', 'Vivid' und 'Nova' wieder. 'Vega' kommt in angesagtem Denim daher und 'Estelle' überrascht mit High Tech Wolle sowie der feminin-pudrigen Farbe 'dusty rose'.

g-Labs 3-in-1-Jacken, dazu gehören Nova, Venture und Broker, können 365 Tage im Jahr getragen werden, die 2-in-1-Modelle sind für drei Saisons (von Frühling bis Herbst) geeignet. Eine Wasserdichte mit einer Wassersäule von bis zu 10.000 mm und voll verschweißten Nähten sowie ultra-dünne, high-performance Membrane sorgen für Windundurchlässigkeit und bleiben zugleich atmungsaktiv. Dass die Jacken durch ihre innovativen Materialien warm und zugleich leicht und packbar sind, ist der Feinschliff einer Kollektion, die von vorne bis hinten clever durchdacht wurde.

Sie finden g-lab auf der Premium Berlin in Halle 3.