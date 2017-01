Iphoria: 2017 Stores in Seoul und Shanghai geplant

Das ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht: Erst 2012 gründete Milena Jäckel in Berlin ein Label, das sich auf Tech-Accessoires spezialisiert hat. Fast Forward ins Jahr 2015: Iphoria, so heißt ihr Label, wird in 35 Ländern verkauft, unter anderem bei Harvey Nichols, im KaDeWe, bei Steffl in Wien und Ludwig Beck in München, sowie in einem Flagship Store auf der Rosenthaler Straße in Berlin. Selbst in Tokyo ist die Marke mit zwei eigenen Läden vertreten. Nun sollen in diesem Jahr zwei neue Läden eröffnen: in Seoul und Shanghai.

Doch da endet die Erfolgsserie von Iphoria nicht. Das Label schart außerdem eine ganze Reihe an prominenten Fans ersten Ranges um sich: Olivia Palermo und Gigi Hadid tragen die süßen Entwürfe der Berliner Marke am Smartphone. Weitere Items erweiterten seither das Produktportfolio: Mini-Reiseakkus, Clutches mit Powerbank und Sneakerpatches sowie eine Kaschmir-Linie kamen hinzu.

Der Erfolg liegt wohl in der unkomplizierten Art und den fröhlichen, unbekümmerten Designs der Marke begründet. Ob in flauschiger Teddybärenform, an den Chanel No.5-Flacon erinnernd oder mit Kussmündern übersät, die Produkte von Iphoria machen gute Laune und kleiden jedes Smartphone auf einzigartige Weise.

2017 gibt es für die Fans der Marke eine weitere ganz besondere Überraschung. Die Ready-to-Wear-Sparte, bisher bestehend aus einer Kaschmirkollektion wird um ausgewählte Kleidungsstücke erweitert: Coole bedruckte Hoodies, Sweater und Bodies machen in dieser Saison den Anfang. Wer weiß, was die Zukunft für dieses mutige Label bereit hält.

