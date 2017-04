Kingpins-Messe: Alles, was Sie über das Event wissen müssen

Die Denim-Boutique-Messe Kingpins findet am 19.und 20. April erneut in Amsterdam statt. Da sie wieder zeitgleich mit den Amsterdam Denim Days abgehalten wird, können Sie sich auf eine gebündelte Portion Denim-Feeling in der selbsternannten Denim-Hauptstadt Europas freuen.

Was Sie über die Messe, den Global Denim Award, der jährlich verliehen wird und über die Aussteller wissen sollten, erfahren Sie in unserem Zeitstrahl. Klicken Sie einfach auf ‚Start Exploring’, um loszulegen.

Im April, dem Monat, in dem auch die Denim-Modemesse Kingpins und die Amsterdam Denim Days stattfinden, konzentriert sich FashionUnited ganz auf Denim. Für all unsere Artikel zum Thema Denim, klicken Sie bitte hier

Foto: Simon Trel Photography