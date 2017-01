Koral: Raffinierte Activewear aus L.A.

Integrität zitiert das Label Koral als seine Kernkompetenz. Und tatsächlich, die sportlichen Teile des Labels sind stringent durchdacht. Die in Barsilien aufgewachsene Designerin Ilana Kugel und der Industrieexperte Peter Koral kombinieren brasilianische Sexyness mit kalifornischer Sport-Obsession. Das dabei entstandene Hybrid trifft pfeilgenau in die goldene Mitte. Verspielt und lebensfroh zeigt sich die Brand, die raffiniertes Design mit High-Performance vereint.

‚New Wave’ ist der Titel der Kollektion, die im Sommer 2017 den Ton angeben wird. Dabei orientiert sich die Sommer-Kollektion von Koral an der rigiden Linienführung und den Farben der Stadt. So herrschen Weiß, Bisque (ein Weißton, der an Biskuits erinnert) und Bordeauxtöne, die die Weinnote der Farbe mit einem leichten Schokoüberzug glasieren in dieser Saison vor. Wer nun Hunger bekommt, darf schwelgen – solange er danach seinen sportlichen Ausgleich nicht vergisst. Dafür bietet die Kollektion raffinierte Details und hochfunktionelle Stücke, die sowohl im Gym als auch auf der Straße eine gute Figur abgeben. Spannend platzierte Mesh-Einsätze, Gummibänder und und Camouflage-Prints verleihen der Kollektion eine gewisse Edge.

Mit den Technologien Eternal, Evanesce und Koral Infinity ausgestattet, haben die Athleisure-Pieces des Labels alle erdenklichen Finessen der Performance-Wear zu bieten. Quick Dry, Anti-Pilling, UV-Schutz, Geruchskontrolle, Kompression und ein schneller Feuchtigkeitsabtransport sind nur einige der Vorzüge dieser in L.A.-based Brand.

Sie finden Koral auf der PREMIUM Berlin in Halle 2.

Fotos: Koral Summer 2017