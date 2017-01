Luis Trenker: Tradition und Moderne

Bereits seit 1966 hat das Modelabel Luis Trenker, das nach dem berühmten Bergsteiger, Filmemacher und Schriftsteller benannt ist, Bestand. Gegründet wurde das Modehaus von Michi Klemera im italienischen Städtchen Bozen, in dem die LUIS T. Srl bis heute ihren Hauptsitz hat.

Die neue Damenkollektion von Luis Trenker der Herbst/Winter-Saison 2017/18 wird in drei wichtige Bereiche unterteilt: ‚Berlin Art&Craft’, ‚Sbriseda’ und ‚Polarstürme’.‚Berlin Art&Craft’ zieht seine Inspiration aus den hochwertigen Handwerksprodukten Südtirols und der urbanen Nonchalance Berlins. Die dominanten Farben sind Wollweiß, Grau-melange und Schwarz.

‚Sbriseda’, bezeichnet einen bekannten Treffpunkt für Skifahrer die traditionell Telemarken – (eine besondere Art des Skifahrens). In dieser Kollektion werden Materialien wie gekochte Wolle verarbeitet, die eng mit dem Südtiroler Heritage verbunden sind. Die dominante Farbe ist Blau.

Im letzten Thema der Kollektion ‚Polarstürme’ dominiert ein Kamel-Farbton ergänzt. Diese Farbe ist typisch für die Alpakawolle und wärmt die sonst eisigen Töne der Kollektion auf.

Mittels seiner Inspiration, die im reichen Traditionsschatz Südtirols wurzelt, punktet das Label seit 2001 mit einer unabhängigen Kollektion bei seinen treuen Kunden. Die Materialien werden alle in Europa hergestellt, die Kollektion wird ebenfalls in Europa produziert und teils handgefertigt. Eine absolute Besonderheit ist die eingesetzte Wolle vom Brillenschaf, ursprünglich aus dem Südtiroler Vilnösstal. Mit etwa 300 Sales-Points und Monobrandstores in Kitzbühel, Innsbruck und Sylt, ist der alpine Lifestyle Luis Trenkers in den Märkten Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Tschechien, Luxemburg und Großbritannien vertreten.

Neben der Modekollektion aus dem Hause Luis Trenker gibt es auch eine Accessoire-Kollektion bestehend aus Schuhen, Schals, Gürteln, Mützen und Taschen sowie eine Ski-Kollektion mit dem Namen BERG. Doch das nicht genug, die umtriebigen Südtiroler haben ihr alpines Lifestyle-Konzept auch bereits ausgeweitet auf Hotelausstattungen, Kosmetik und Kooperationen mit Marken wie Land Rover Germany und der Spezialbierbrauer Forst. Selbst einen Pistenbully zusammen mit der Firma Kässbohrer hat Luis Trenker in seinem Portfolio.

Sie finden Luis Trenker auf der Premium Berlin in Halle 3.

Bilder: Luis Trenker