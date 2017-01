Lulu Guinness bringt Emoji-App heraus

Das britische Luxus-Accessoire-Label Lulu Guinness wurde 1989 von der 29 Jahre alten Lulu Guinness gegründet. Mit einer gut durchdachten, zukunftsweisenden Brieftasche für Frauen fing alles an, heute hat das Label, neben Stores im Vereinigten Königreich, auch Läden in Taiwan, Thailand und China.

In typischer Lulu Guinness-Manier kommt die Kollektion für S/S17, erhältlich ab Februar, in romantischer Note daher. Durch die rosarote Brille schaut die Designerin für ‚Heart of Expression’ auf Accessoires. Insbesondere Emojis dienten als Inspiration für die Frühjahr/Sommer-Kollektion des Labels, die als besonderes Highlight auch von einer ‚Lulumoji’-App begleitet wird, die sich Fans der Brand gratis herunterladen können.

Zu den berühmten Fans der Brand gehören Kate Moss, Eva Herzigová, Olivia Palermo, Arizona Muse, Emma Watson, Poppy Delevigne, Paloma Faith und Dita Von Teese, um nur einige zu nennen. Übrigens: Nicht nur die Designerin Lulu Guinnness, der 2006 die Ehre zuteil wurde, für ihre Dienste an der britischen Mode den Verdienstorden des Order of the British Empire verliehen zu bekommen, sondern auch einige ihrer Designs wurden sozusagen schon zum Modeadel erhoben. Die Tasche ‚Florist Basket’ ist Teil der ständigen Modesammlung des Victoria and Albert Museums in London und wurde auch schon beim berühmten Auktionshaus Sotheby’s in London und New York gezeigt.

Sie finden Lulu Guinness auf der PREMIUM Berlin in Halle 5.

Fotos: Lulu Guinness