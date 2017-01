POM Amsterdam: Schals aus den Niederlanden

Die beiden Schwestern Liesbeth und Violet Lotgering entwerfen in ihrem Atelier in Amsterdam Schals und Tücher mit einzigartigen Mustern und Dessins. Die Schwestern ergänzen sich dabei hervorragend: Liesbeth studierte Textildesign am Amsterdam Fashion Institute und Violet Grafikdesign an der School of Arts in Groningen. Produziert wird POM Amsterdam übrigens ausschließlich in Europa, mit hochwertigen Stoffen wie Baumwolle, Seide, Cupro und Wolle.

„Wir lieben es, Schals und Tücher zu designen, die Frauen die Möglichkeit geben, ihren ganz eigenen Stil auszudrücken. Ein Schal ist das perfekte Accessoire, er verleiht jedem Outfit sofort eine ganz besondere Ausstrahlung. Da der Schal so nah am Gesicht getragen wird, verändert er den Look und jeder bemerkt ihn. Wir hoffen, dass unsere Kundinnen mit unseren Schals genau so viel Freude haben, wie wir beim Designen hatten!“, so die Schwestern über ihre Brand-Philosophie.

Ein Geheimtipp sind die Schwestern in ihrem Heimatland, den Niederlanden, übrigens nicht mehr: Sie haben bereits mit dem Rijksmuseum und der Fluglinie KLM kollaboriert. Zweimal jährlich entwerfen die Modedesignerinnen ein Sortiment von insgesamt etwa 40 bis 50 Schals und Tüchern, eine Kollektion für Herbst/Winter und eine für Frühjahr/Sommer. Die Preise bewegen sich zwischen 50 und 100 Euro pro Tuch und sind in ihrer Designhandschrift leicht zu erkennen. Neben Schals und Tüchern gibt es außerdem Capes, ein Parfüm und eine Home-Linie, bestehend aus Kissen und kuschligen Überwürfen von POM Amsterdam.

Sie finden POM Amsterdam auf der PREMIUM Berlin in den Cubes.

Bildern: POM Amsterdam