Schwarzer Reiter BLCKLBL: Devoted to Style

Fetisch meets Fashion. Das aus dem Luxus-Fetisch Segment kommende Label Schwarzer Reiter verbindet diese beiden Welten und stellt nun, auf der PREMIUM Berlin, seine erste B2B-Modekollektion, für Männer und Frauen, mit dem Namen BLCKLBL vor.

Das Berliner Label ist angetreten, dem Fetisch-Lifestyle einen neuen, straßentauglichen Anstrich zu verleihen. Dazu hat es mit Edin Desosa einen Chefdesigner angestellt, der aus der Fashionbranche kommt, mit seinem Team diesen Lifestyle gekonnt umsetzt, und den Kollektionen einen trendigen, einzigartigen und professionellen Look verpasst. Im Interview verrät er, was von Schwarzer Reiter BLCKLBL zu erwarten ist.

Warum ist Schwarzer Reiter eine gute Wahl für Modehändler?

Wir kontrollieren die gesamte Wertschöpfungskette vom Design und der Entwicklung des Looks, zur Produktion bis hin zum Verkauf. Bei all unseren Textilien ist Qualität das wichtigste Kriterium. Alle angebotenen Waren in unserem Großhandel für Wiederverkäufer zeichnen sich durch perfekte Schnittkonstruktion, angenehmen Tragekomfort und modernen Looks aus. Die Kollektion von Schwarzer Reiter ist absolut verkaufbar und eignet sich in stylischen Boutiquen, Shop-In-Shop-Lösungen, Fetishstores und Lifestyleboutiquen als perfekte Ergänzung zum übrigen Sortiment.

Wie hast du Sabine Schwarz, die Gründerin von Schwarzer Reiter, kennen gelernt?

Ich habe Modedesign studiert und in meiner Abschlusskollektion sehr viel Lackleder und transparente Stoffe verarbeitet, ohne mir viel Gedanken um das Thema" Fetisch" zu machen. Es war mein Verständnis von Ästhetik. Dass es später, unbewusst, eine logische Fortsetzung geben würde, war mir zum Zeitpunkt der Abschlusspräsentation natürlich noch nicht bewusst. Meine Kollektionen waren also schon immer eher düsterer und provokanter als andere und so ist Frau Schwarz auf mich aufmerksam geworden, die meine Kollektionen als eine Art Interpretation eines Gefühls wahrgenommen hatte.

Was macht Kleidung zu Fetisch-Fashion?

Bei meinen Kollektionen geht es nicht darum, viel Haut zu zeigen oder explizit auf gewisse Körperstellen hinzuweisen. Es geht um die Schönheit des Körpers, der das Kleidungstück zum Leben erweckt. Es ist die Fantasie des Betrachters, der sich in seine eigene Welt fallen lässt und dadurch dem Kleidungstück seine ganz eigene Geschichte verleiht.

Welcher Typ Frau trägt deine Kleidung?

Im Grunde gibt es keinen speziellen Typ Frau, die meine Mode trägt, denn am Ende gibt es keine Frau auf der Welt, die nicht begehrt werden will. Jede Frau möchte sich schön und begehrt fühlen, somit sind alle Frauen, die das Bedürfnis nach exklusiver, schöner Mode haben, meine Kundinnen.

Was unterscheidet Schwarzer Reiter von anderen Labels in diesem Bereich?

Der Unterschied zu anderen Labels in diesem Bereich ist, dass wir Mode und Fetisch in einer ganz besonderen Art umsetzen und dem Ganzen dadurch den nötigen Respekt und den Hauch Luxus geben, ohne Klischees zu bedienen.

Wie würdest du die Kollektion, die auf der PREMIUM vorgestellt wird, beschreiben?

BLCKLBL ist provokativ, aber stilvoll, trendig und sehr modisch geschnitten. Es sind Looks für Fashionistas, Trendsetter und all diejenigen, die den verruchten Lifestyle mögen. BLCKLBL ist aus hochwertigem Textilleder, transparenten Materialien und glamourösen Paillettenstoffen gefertigt. Von der Entwicklung bis zur Fertigung, vom ersten Entwurf bis zur Auswahl der Materialien wird mit größter Sorgfalt gearbeitet, um das Endprodukt passgenau, modern und verkaufsstark werden zu lassen. Um diesen hohen Qualitätsstandard in allen Produktionsschritten gewährleisten zu können, arbeitet Schwarzer Reiter mit langjährigen Partnern zusammen. Unsere Produkte werden in Berlin kreiert und designt, gefertigt wird in Italien. Wir nehmen den Slogan: „Devoted to Style“ wirklich ernst.

Sie finden Schwarzer Reiter auf der PREMIUM Berlin in Halle 1

Bilder: Schwarzer Reiter Wholesale