360-Grad-Fotos: Front-Row Feeling bei Spijkers & Spijkers auf der Amsterdam Fashion Week

Wollten Sie immer schon mal in der ersten Reihe einer Modenschau bei der Fashion Week sitzen? Dann ist dies hier Ihre Chance. FashionUnited nimmt Sie mit zur Show von Spijkers & Spijkers bei der Amsterdam Fashion Week Show in der Westerunie. Sehen Sie die Designer Truus Spijkers und Riet Spijkers bei der Präsentation ihrer Herbst/Winter 2017-Kollektion und bei der Premiere ihrer neuen Denimlinie Spijkers Denim mit den 360-Grad Fotografien von FashionUnited.

Der Artikel geht unten weiter . Anleitung: Dies ist eine interaktive Tour bestehend aus fünf 360-Grad Fotografien. Klicken Sie auf die Navigationspfeile, um durch die Fotos zu Navigieren. In den Fotos sehen Sie auch Kreis-Icons. Wenn Sie diese anklicken, kommen Sie zu weiteren Fotos und Videos der Show. Tip: Die optimale Einstellung, um diese Bilder anzusehen, ist der Fullscreen-Modus. Klicken Sie hierfür auf ‚Play’ und dann auf das Fullscreen-Icon in der rechten Ecke. Stellen Sie sicher, dass ihr Ton aktiviert ist. Die 360-Grad Aufnahmen wurden mit einer speziellen Kamera fotografiert. Diese ist in der Lage, die gesamte Umgebung auf einmal aufzunehmen. Sie können sich am Laptop, Smartphone oder Tablet per Finger oder Maus durch die Bilder Klicken und Scrollen.

Das Designerduo Truus und Riet gründete im Jahr 2000 das Label Spijkers & Spijkers, das für seine grafischen Details und außergewöhnliche Verwendung von Farbe bekannt ist. Inspiration finden sie in starken Frauen aus den 1920er Jahren und in den Suffragetten. Die Designer wollen Frauen ermutigen, mutig und bestimmt sie selbst zu sein. Spijkers & Spijkers war 2005 im Rahmen von Fashion East Teil der London Fashion Week, mit der S/S 2006-Kollektion namens Tahitian Lover. Ein Jahr später entschloss sich das Label, seine Kollektion bei On|Off zu zeigen, Seite an Seite mit Designern wie Gareth Pugh und Marios Schwab. Nachdem sie ihre Kollektionen ein paar Jahre lang in London und Milan präsentiert hatten, entschlossen die beiden Designer 2010, nach Amsterdam zurückzukehren und ihre Unterlinie SIS, kurz für Sister, ins Leben zu rufen.

360-Grad Content, Backstagefoto und -Video: Inge Beekmans für FashionUnited

Catwalkfotos: Spijkers & Spijkers. Credit: Peter Stigter.