A Fish named Fred braut etwas Spezielles

Auf der Panorama Nova 9:44 wird AFNF sein eigenes Craftbier "Black Tail" vorstellen. Diese Zusammenarbeit mit der in Haarlem, Amsterdam ansässigen Brauerei "Jopen" wird in einer Kapsel Kollektion mit Graphiken der Hopfenpflanze auf Hemden, Pullovern, Schuhen und Unterwäsche zu sehen sein. Für dieses Bier hat Jopen vor Kurzem den Preis für das weltbeste Bier erhalten. Hopfen ist Bestandteil des Craftmanship Thema der AW17 Kollektion. Weitere Themen sind New York Metropolitan, Wildnis und Funky Fred.

Für alle Besucher gibt es eine Limited Edition Black Tail Flasche und auf dem Stand haben wir eine Zapfanlage mit 1000 Liter in 5 Varianten Jopen Bier zur Verköstigung. A Fish named Fred PANORAMA NOVA 9.44