Bei Pure London dominieren die Neuigkeiten

Besucher bei der Pure London im Februar können sich auf eine One-Stop Destination zur Beschaffung neuer, exklusiver und breit gefächerter H/W17 Kollektionen freuen. Über 350 Marken werden dieses Mal auf der Ausstellung ihr Debut machen. Modeorientierte Top-Marken und aufstrebende Marken quer durch die Bereiche Damenmode, Herrenmode, Schuhe und Accessoires werden vom 12.-14. Februar 2017 am Gelände der Olympia unter einem Dach präsentiert. Viele der Kollektionen werden exklusiv auf dieser Messe ausgestellt.

Damenbekleidung wird in der Grand Hall ausgestellt, wo es moderne und Lifestyle-Kollektionen geben wird, elegante Kleidung für besondere Anlässe und begehrte Designerstücke von vielen internationalen Marken. Neue Avantgardestücke können auf der Ausstellung von den Pure Premium Marken Oilily, Shahin Mannan, Demoo, Elemente Clemente, House of OGAN, Vone, Syomir Izwa Gupta, Kraken Counter Couture, LIZA VETA und Christina Christou bestaunt werden. Die Allure und Aspire-Abteilungen werden ein ebenso breitgefächertes Angebot präsentieren und neue Damenbekleidungsmarken wie Who’s That Girl, MINSPRI PARIS, Dieuanh, Closet London, Freequent, Gygess, NYDJ, und DESPINA TOUNTA vorstellen.

Die Young Fashion Abteilung Spirit wird trendige und Streetstyle-Kollektionen für kurzfristige- und Terminaufträge vorstellen. Unter den Erstausstellern befinden sich unter anderem die Abend- und Partybekleidungsmarke Comino Couture, der Denimspezialist Zac + Zoe, die Pariser Streetwearmarke Sixth June, und das rebellische LA-Label Iron Fist. Die niederländische Marke Colourful Rebel verschafft der Messe mit ihren unverzichtbaren Basics verziert mit verspielten Printen, Slogans und anderen einzigartigen Details zusätzliche Coolness. Modeklassiker werden außerdem von dem prominent geführten Händler Daisy Street präsentiert, dessen wachsende Kollektion viele leistbare, stylishe Outfits bietet, die den aktuellen Trends folgen.

Auch ein spezielle Athleisure-Abteilung wird im Februar mit begehrter Sportbekleidung von Marken wie PureLime, Miss Runner, Jilla Active, Dock&Bay und ELLE Sport bei der Pure London landen. Pure Man wird für HW17 mit über 100 Ausstellern im Bereich Männerbekleidung, deren Teilnahme bereits bestätigt wurde, weiter aufblühen. Die norwegische Modemarke 150 Yards Ahead und der italienische Hosenhersteller Berwich werden gemeinsam mit Arstides Vanis, Telm London, Roberto Ricci Designs und Suedebird zum ersten Mal teilnehmen. Sie alle können im 2017 erstmals gestalteten Concept-Bereich gefunden werden.

Premiumkollektionen werden mit Lola Cruz, Slack London, C.Doux und anderen neuen Namen auch im Schuhbereich beeindrucken. Im allgemeinen Schuhbereich sind über 20 neue Marken vertreten. French Sole wird sein Debut bei Pure London mit einer stylischen Herbst-Winter 2017 Kollektion mit klassischer Ballerinas machen, während die handgemachte und vegane Marke Collection & Co moderne Trends mit ethischen Materialien kombinieren wird. Joe Browns, PINAZ, Eirene und Alice X Global werden ebenfalls im Schuhbereich vertreten sein.

Einzigartige Accessoires und maßgeschneiderte Capsule-Kollektionen werden die Grand Hall Gallery vereinnahmen. Sie bieten Käufern und Fachhändlern stylische kleine Extras für die kommenden Saisons. Dyrberg Kern, Mar Moo, Millissimo, Warloom, Apara, Dansk Smykkekunst, Scream Pretty und Lucky Team werden alle zum ersten Mal dabei sein. Viele von ihnen nutzen die Messe als zentrale Plattform für ihren Unternehmensstart und um den britischen Markt zu erreichen.

Julie Driscoll, Portfolio Director bei Pure London für Ascential sagt:

„Wir sind uns der Wichtigkeit von Neuheit, Individualität und Exklusivität von Produkten für Fachhändler bewusst. Wir geben jede Saison unser bestes, um eine breit gefächerte Mischung von Marken aus der ganzen Welt zusammenzustellen, damit unsere Besucher hier aufregende und neuartige Kollektionen für die kommenden Saisons entdecken können, die sonst nirgendwo in Großbritannien zu finden sind.”