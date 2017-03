Die Schuhindustrie kommt nach Hause – Wie sich nach drei Jahrhunderten der Kreis schließt

SLEMinar 2017: Die Zukunft der Schuhindustrie

Wird die Schuhindustrie nach Europa und in die USA zurückkehren? Werden künftig Roboter unsere Schuhe produzieren? Wird In-Store-Production den Einzelhandel revolutionieren? Werden wir unsere Schuhe einfach zuhause ausdrucken? Diese und weitere Fargen werden auf dem ‚Future of Footwear Manufacturing’-SLEMinar besprochen. Ein Muss für jeden, der über die Industrie auf dem Laufenden bleiben will.