Diesel - Street Fighter Limited Edition und Store-Updates

Diesel und Street Fighter, das klingt erst einmal nach einer etwas abstrusen Kombination. Aber letzten Endes haben die beiden eines gemeinsam: Die Lust am spielerischen Kampf. Diesel überrascht immer wieder mit Kampfansagen wie ‚Make Love, not Walls‘ — der SS17-Kampagne, die von David LaChapelle geschossen wurde — oder ‚Be Stupid‘, während Street Fighter nun seit mittlerweile 30 Jahren Generationen von Spielern zum virtuellen Straßenkampf animiert. Eine Limited Edition Sneaker-Kollaboration, die auf den zweiten Blick mehr als nur Sinn ergibt.

1987 erblickte Street Fighter, das Erfolgsspiel von Capcom, das Licht der Welt. Vergangenes Jahr erschien die fünfte Edition, Street Fighter V. Bei Diesel nahm man sich die Spielfiguren und ihre Charaktere zur Inspiration. So entstanden zum Beispiel Schuhe, die Ryu, den Protagonisten des Spiels in einem Sneaker mit schwarzen und roten Details verewigen. Die Sohle verweist auf seine spezielle Attacke: Denjin Hadoken. Auch Chun Li, die erste weibliche Figur des Spiels, wird mit einem Sneaker geehrt: Er ist blau und gelb und zollt ihrem ‚Spinning Birdkick’ Tribut. Insgesamt 5000 Paare dieser Limited Edition wird es ab August zu kaufen geben.

Außerdem setzt Diesel aktuell auf ein neues Design bei den Monobrandstores: So wurde kürzlich der Diesel Store in München eindrucksvoll wiedereröffnet, in Stuttgart gab es ebenfalls ein Re-Opening und in Florenz eröffnete zur Pitti Uomo ein ganz neuer Store. Dunkles Metall, Leder und Edelstahl zeichnen das Interieur der Läden aus. Offeriert wird bei Diesel in Stuttgart eine umfangreiche Auswahl der Herren- und Damenkollektionen aufgeteilt in Oberbekleidung, Denim, Taschen, Schuhe und Accessoires.

Diesel Accessoires finden Sie vom 4. Bis 6. Juli. 2017 auf der Premium in Halle KH, Stand D 00.