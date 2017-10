Erste Bilder: Erdem x H&M

London - Die mit Spannung erwartete Kollaboration zwischen H&M und dem Londoner Designer Erdem Moralıoğlu soll am 2. November in die Läden kommen. Bereits vor der Lancierung gibt es bei FashionUnited eine Vorschau auf die Kollektion, in der erstmalig auch Menswear von Erdem erscheinen soll.

H&M lanciert das Lookbook von Erdem x H&M vor dem offiziellen Erscheinungsdatum

Die ganze Kollektion widmet sich floralen Mustern, einer der größten Leidenschaften und Inspirationsquellen von Erdem. Kraftvolle und dunklere Blumen kommen in der gesamten Kollektion in verschiedensten Formen daher, sowohl auf Kleidern, Shirts und Hosen als auch in Form von Jacquards. Doch die Kollektion beinhaltet auch andere charakteristische Designs von Erdem, wie Rüschen, einen Mix verschiedener Texturen sowie Anzugstoffe.

Das Erdem x H&M Lookbook wurde von Fotograf Michal Pudelka kreiert und aufgenommen. „Erdem x H&M sprach mich als Kollektion wirklich an und ich wollte dafür ein Lookbook mit einem Twist kreieren. Ich liebe es, Überraschungselemente und Surrealismus einfließen zu lassen, und habe mir Details überlegt, die die Atmosphäre unterstreichen könnten, wie zum Beispiel Blumen, die dem Model von außerhalb des Rahmens überreicht werden“, so Pudelka in einem Statement.

Pudelka arbeitete eng mit H&M und Erdem zusammen, um sicherzustellen, dass das Lookbook die Grundstimmung der Kollektion ausdrückt, ebenso wie eine gewisse ‚Englishness‘. „Es war mir ein Vergnügen, zu sehen, wie Michal die Stimmung der Kollektion übersetzt hat und ich liebe es, wie er mit den verschiedenen Elementen, wie beispielsweise die Blumen, spielt, um den Geist der Kollektion Erdem x H&M noch mehr herauszuarbeiten," fügte Erdem hinzu.

Die Preise für die Erdem x H&M Kollektion sollen bei 19,99 Euro für ein Paar Socken, 79,99 Euro für eine florale Hose,149 Euros für einen zweireihigen Blazer und 299 Euro für ein Maxi-Kleid liegen.

Photos: H&M by Michal Pudelka