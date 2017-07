Erste Einblicke: "Colour on the Catwalks" Frühling/Sommer 2018

Trendstops Farbexperten geben FashionUnited-Lesern einen ersten Einblick in drei essentielle Farbgruppen, die sich auf den Resort 2018-Laufstegen abgezeichnet haben und die die Farbpalette der Damenmode in der FS18-Saison und darüber hinaus beeinflussen werden. In jeder Saison identifizieren unsere umfangreichen Farbvorschauen essentielle Farbtöne, die für Ihre Kollektionen entscheidend sein werden, mit Analyse und Auswertung jedes einzelnen Trends auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin, die Ihnen die bestmögliche Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung bietet.

In dieser Woche präsentiert Trendstop drei einflussreiche, erste Farbrichtungen, die Frühling/Sommer 2018-Kollektionen beeinflussen werden. "Inky Summer Depths" zeigt die Entwicklung des sainsonübergreifenden Trends mit tiefdunklen Tönen, die zunehmend die Sommerpalette beeinflussen, während "Softly Dusted Pastels" mit dunstigen Puderzuckertönen eine frische Interpretation femininer Farbtöne bietet. "Highlighter Brights" bringt leuchtende Farbtupfer in die FS18-Saison mit beißenden Neontönen und strahlenden Farben, die formeller Kleidung einen verspielten Anstrich verleihen.

Inky Summer Depths

Da sich der Schritt hin zu einer saisonübergreifenden Farbpalette zunehmend abzeichnet, stechen tiefdunkle Farbtöne unter einer traditionelleren, saisonalen Farbwahl hervor. Satte Edelsteintöne in Aquamarin, Waldgrün und Kobaltgrün erwecken einen Sinn eleganter Förmlichkeit und geben zeitgenössischer Damenmode einen frischeren, vorübergehenden Ansatz.

Softly Dusted Pastels

Sommerfarben bewegen sich in eine erfrischend grazile Richtung mit einer Aktualisierung weicher Pastelltöne. Ultrafeminine, dunstige Farbtöne sind kühl und frisch und werden mit Weiß für einen klaren und sauberen Unterton verwaschen.

Highlighter Brights

Eine neue Neonwelle schwappt mit "Highlighter Brights" über Resort-Kollektionen. Diese scharfen, beißenden Töne geben der Sommersaison 2018 mit leuchtendem Türkis, Purpur und ätzendem Gelb einen Hauch von Freude und Ungezwungeneheit, der formellen Abendkleidern, Partywear und Tageskleidern ein jugendliches Gefühl verleiht.

Exklusives Angebot

FashionUnited-Leser können kostenlosen Zugang zu Trendstops Herbst/Winter 2016-17-Bericht "Colour on the Catwalks" erhalten, der die Schlüsselpaletten der Saison von Designerkollektionen enthält. Klicken Sie einfach auf den Banner, um Ihren kostenlosen Bericht zu erhalten.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Rebecca Taylor, Emilia Wickstead, Agnona, Tibi, Narciso Rodriguez, Pringle of Scotland, Adam Lippes, No 21, Emilia Wickstead, alle Resort 2018.