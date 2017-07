Forvert feiert 20 Jahre und eine Kollaboration mit Willow

Kaum zu glauben, bereits zwanzig Jahre hat das Kölner Skateboard-Label Forvert auf dem Kerbholz. Damals fing alles mit ein paar Stickern, Grafiken, T-Shirts und jeder Menge Idealismus im Belgischen Viertel an.

Gefeiert wird in diesem Jahr auf der BRIGHT in Berlin also nicht die Vervollständigung der zweiten Lebensdekade der Marke, sondern auch das theoretische Ende der Teenagerzeit. Diese macht sich durch eine ausgereifte Kollektion bestehend aus Herren- und Damenbekleidung, Rucksäcken, Caps und Schlüsselanhängers, spannenden Kollaborationen und jeder Menge Geschäfts- sowie Vertriebspartnern und Erfahrung bemerkbar. Gefeiert werden aber auch alle, die an dem Erfolgsrezept teilhatten: Freunde, Supporter und Fans. Und heimlich bleibt Forvert im Herzen natürlich immer ein rebellischer Teenager.

Auf der Bright werden hauptsächlich die ausgetüftelten Rucksäcke von Forvert gezeigt. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Willow Signature Serie mit Laptop-Rucksäcken mit Sitzkissen und Hipbags. Willow gehört zum Forvert Skateteam und zählt zu den wenigen deutschen Skatern, die auch international erfolgreich sind. Nebenbei betätigt er sich auch künstlerisch: So haucht er unter dem Künstlernamen The German Hammer King alten ramponierten Boards neues Leben ein. Für die SS18-Kollektion hat er unter anderem eine Hipbag designt, die ein Handyfach und einen Schlüsselhalter integriert hat. Es werden aber auch andere Rucksäcke aus der erfolgreichen Louis Familie von Forvert ausgestellt.

Sie finden Forvert vom 4. bis 6. Juli auf der SEEK (Stand A30) und der BRIGHT (Stand R1) in Berlin.