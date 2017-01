Gewinnen Sie Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam Tickets

2017 startet mit einem modischen Highlight: der Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam (MBFWA). Das große Spektakel findet in der Westergasfabriek in Amsterdam statt, wo Designer wie Said Mahrouf, Alexandra Frida und Liselore Frowijn vom 26. bis 29. Januar ihre neuen Kollektionen zeigen.

Und das Beste daran? Sie haben die Möglichkeit live dabei zu sein! Besuchen Sie Spijkers en Spijkers’ AW17 Modenschau auf der FashionWeek Amsterdam!

Markieren Sie sich den 28. Januar in Ihrem Kalender, denn vielleicht haben Sie Glück und besuchen an diesem Tag die Show von Spijkers en Spijkers. Da wir der Meinung sind, dass Mode zu zweit mehr Spaß macht, verschenken wir gleich 2 Tickets für Sie inklusive Begleitung. Wollen Sie teilnehmen? Alles was Sie tun müssen ist: Mitmachen via Facebook

Liken Sie unsere Facebook Seite

Kommentieren Sie diesen Post und verraten Sie uns, wer es verdient hat mit Ihnen die MBFWA zu besuchen und warum

Teilnahmeschluss ist am 20. Januar um 11:00 (CET)

Folgen Sie uns auf Instagram

Kommentieren Sie diesen Post und verraten Sie uns, wer es verdient hat mit Ihnen die MBFWA zu besuchen und warum

Teilnahmeschluss ist am 20. Januar um 11:.00 (CET)

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie diese Schritte einhalten müssen um an der Verlosung teilzunehmen. Der Teilnehmer mit dem überzeugendsten Kommentar gewinnt. Der Gewinner wird am 20. Januar kontaktiert. Besuchen Sie die Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam

Sie wollen weitere Modenschauen sehen? Hier finden Sie das komplette Programm der Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Gefällt Ihnen eine Show? Hier können Sie Tickets kaufen. Neben Spijkers en Spijkers warten viele weitere spannende Designer auf Sie.