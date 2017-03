Herbst/Winter Catwalk-Themen der Damenmode

Trendstops Catwalk-Experten verfolgen die neuesten Trends von der Entstehung bis zur Realisierung. Zuerst wurden sie in unserer H/W17-18 Themenvorschau der Damenmode identifiziert; jetzt machen diese Schlüsselthemen eine Aussage auf den internationalen Laufstegen und inspirieren die Kollektionen der führenden Beeinflusser der Modebranche. FashionUnited-Leser werden drei der wichtigsten Looks der Saison entdecken, die entscheidend für jede Kollektion sind, während unsere umfangreiche Berichterstattung zur Damenmode Womenswear jeden Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin analysiert und bewertet, so dass Sie die bestmögliche Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung bekommen.

In dieser Woche präsentiert Trendstop drei einflussreiche Themen, die den Herbst/Winter 2017-18 Womenswear-Markt beeinflussen werden. "Cargo Culture" gestaltet utilitaristische Styles mit einem urbanen Reiz neu; "The New Modernist" wählt einen starken und dennoch femininen Ansatz für die Tagesgarderobe, während "Affluent Agender" Maskulines und Feminines verbindet und elegante Silhouetten Ausführungen und Konstruktionen der Herrenmode kontrastieren.

Cargo Culture

Utility-Looks nehmen eine jugendlichere, städtische Ästhetik an. Eine überwiegend kakifarbige Palette bleibt dem Armee-Ursprung treu, während die Zugabe von Schiefergrau und Schwarz eine Stimmung einführen, die für die Stadt bereit ist. Schützende Performance-Elemente und simplizistische Rückendetails dienen auch dazu, zuvor konventionelle militärische Looks frischer zu machen.

The New Modernist

Entspannte Tageskleidung beinhaltet einen eher formalen Reiz für ein wahrhaft zeitgenössisches Gefühl. Eine anspruchsvolle Interpretation von Loungewear gibt modernistischen Stilen durch taktile Stoffe und Cocooning einen komfortablen Aspekt. Silhouettenbewusste Formen, die von weiblichen Formen beeinflusst werden, verwenden einfarbige Looks in gedämpften Tönen, um fließende Linien zu betonen.

Affluent Agender

Schwere Fertigungen, dynamische Schnitte und unerwartete Strukturkombinationen sind das Markenzeichen einer neuen maskulinen/femininen Mischung. Eine männische Palette neutraler Töne wird durch hochwertige Stoffe und innovative Schneiderei verstärkt, während fließender Silhouetten einen Hauch von weiblicher Eleganz einführen.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: J.W. Anderson, Eudon Choi, Creatures of Comfort, J JS Lee, Stella McCartney, Tibi, Christopher Kane, Victoria Beckham, Lacoste; alle Herbst/Winter 2017-18.