Hi-Tec - Neuauflage der ikonischen Brand aus UK

Die britische Sport- und Outdoor-Brand Hi-Tec hat eine lange und bewegte Geschichte. In den 80er und 90er Jahren zählten die ikonischen Tennis- und Laufschuhe zu den begehrtesten im Vereinigten Königreich. Nun sind sie neu aufgelegt worden und haben erneut das Zeug zum Superstar unter den Performance-Sneakern.

Die Comeback-Kollektion HTS 74 von Hi-Tec orientiert sich an den Archiven von früher - einer wahren Schatzkammer an Inspiration - gibt dem Schuh aber ein modernes Update. So wurde die Neuauflage zu einem perfekten Mix aus zeitgenössischem, urbanem Sneaker und sportlich-funktionellem Performance-Schuh. 43-Jahre Performance-Erfahrung treffen hier auf die Designs der ikonischen Schuhe der 80er und 90er Jahre.

Insbesondere zwei Technologien machen die Schuhe zu einer Besonderheit: Erstens Hi-Tecs bahnbrechendes Air Ball Concept, eine Sohle, die mit einem Druckzylinder in der Sohle ausgestattet ist, der dafür sorgt, dass die bestmögliche Unterstützung des Fußes garantiert ist. Es ermöglicht optimale Schockabsorption und positioniert die Ferse so, dass maximale Bewegungskontrolle und Energienutzung gewährt sind. Und Zweitens Hi-Tecs Rolling Gait System, das 2011 zusammen mit Vibram entwickelt wurde. Dabei sorgt eine innovative Mittelsohlenkonstruktion für optimale Unterstützung des natürlichen Bewegungsablaufes und reduziert so Ermüdungserscheinungen des Fußes.

Die Schuhe werden in Deutschaland bisher von Alike, Stoto, suppa mrqt und The Good Will Out vertrieben, international sind sie bei Need Supply in den USA oder Slam Jam in Mailand zu finden.

Hi-Tec finden Sie vom 4. bis 6. Juli 2017 auf der SEEK in Berlin.