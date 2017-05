Interaktive Karte: Die Reiseroute Einer Kings Of Indigo-Jeans

Über Kings of Indigo (K.O.I)

Kings of Indigo wurde 2010 von Tony Tonnaer, damals Direktor der nachhaltigen Denimbrand Kuyichi gegründet. Der Name der Marke stammt von Tonnaers erstem Tattoo, einem Koi-Fisch auf seiner rechten Schulter, mit dem er seine Mutter ehren wollte. Das Label sitzt in Amsterdam und präsentierte seine Debütkollektion 2012, bestehend aus drei Modellen für Herren un fünf für Damen in zehn verschiedenen Waschungen. Seither sind Kindermoden, Accessoires und Oberteile hinzu gekommen. K.O.I verkauft seine Kollektionen aktuell in 350 Geschäften und zehn Ländern weltweit und will bis Jahresende seinen ersten eigenen Laden eröffnen.