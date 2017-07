Interfiliere Paris Herbst Winter 2018-19 Overview

Trendstops Materialexperten bringen Ihnens einen Insider-Ratgeber für wichtige Print- und Stoffthemen für Wäsche und Strand- und Sportmode, die den Materialmarkt bis in H/W18-19-Saison hinein beeinflussen wird. Unser Team ist zur Interfiliere gereist, die im Porte de Versailles Expo Centre in Paris abgehalten wurde. Dort standen Innovationen mit neuen Technologien und nachhaltigen Konzepten im Mittelpunkt, die essentiell sein werden, um den modernen Materialmarkt zu prägen und Ihre Activewear-Kollektionen zu inspirieren. Unsere detaillierte Berichterstattung und Bildergaleiren von den Materialmessen werten jeden Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin aus und geben Ihnen die bestmögliche Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in vier Materialrichtungen, die die H/W18-19-Saison beeinflussen werden. "1D Mesh" gibt Performance-Materialien ein neues Profil für einen schnittigeren Look. "Space Dye Stripings" lässt die Grenzen zwischen Gestricktem und Gewebtem mit Mischeffektmustern verschwimmen. "Floral Outlines" gibt Wäschespitzen einen modernen, einfarbigen Reiz, während Print mit geologischen Edelsteineffekten zurück zur Natur gehen.

The 1D Mesh

Sportliche Netzgewebe nehmen mit abgeflachten Oberflächen, die eine schnittige Ästhetik einnehmen, ein eindimensionales Erscheinungsbild an. Offene Konstruktionen und Kontrastunterlagen heben Lochstanzungen hervor, während sportliche leuchtende Farben und zweiteilige Stofffärbungen sowohl Mode- als auch Performance-Aspekte hervorheben.

Space Dye Stripings

Strickartikel, Jersey und Gewebtes werden durch vielfarbige Space-Dye-Effekte interessanter gemacht und zwei- und dreifarbige Kombinationen gebrochene, um lineare Muster für eine weichere Alternative zu klassischen Streifen erzeugen.

Floral Outlines

Traditionelle Spitze mit Blumenmuster bekommt durch auffällige schwarze Umrisse eine zeitgenössische Aktualisierung. Betonte Ecken lenken das Augenmerk auf zarte, gestickte Blüten, deren Zartheit unterstrichen wird, während wohlüberlegte Platzierungen und einfarbige Kontraste helle Pastelltöne mit Schwarz feiner Spitze und Tüll Nachdruck verleihen.

From The Earth

Die Geologie der Erde ist die Inspiration für Herbst/Winter 2018-19. Gesteinsähnliche Streifen und halbedle Achatlagen in Regenbogenfarben sieht man ganzflächig sowohl auf Stoffen als auch auf Borten herumwirbeln. Marmoreffekte geben Blocktrends mit einer Kombination aus einfachen und gemusterten abstrakten geometrischen Drucken, die neue Ideen für Farbflächen bieten, einen frischen Look.

Exklusives Angebot

FashionUnited-Leser können kostenlosen Zugang zu Trendstops Bericht Materialrichtungen Herbst/Winter 2017-18 erhalten, einem wichtigen Ratgeber zu den Materialinnovation der Saison direkt von den Laufstegen. Klicken Sie einfach hier, um Ihren kostenlosen Bericht zu erhalten.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Sunny Lace, Wilson Lace, Tintex Textiles, Nilit, Charming Fabrics, Tex Tile Enterprise, Kewalram Indonesia, Roja Embroidery, Deep Blue by Sportswear, Pisa Tekstil, Bertheas & Cie; alle Herbst/Winter 2018-19