Seit 2017 gibt es die Kappa Kontroll-Linie, die nach dem Ursprung der Marke in 1956 benannt ist. Damals produzierte Maglificio Calzificio Torinese Socken und Unterwäsche unter dem Namen Aquila. Ein alter Name, der aus den 20er Jahren stammte und dringend geändert werden sollte. Aber in was? Die Antwort kam dank einer fehlerhaften Charge Socken, die die Kunden prompt reklamierten. Um künftig fehlerfreie Produktion zu gewährleisten, wurden die qualitätsgeprüften Socken mit einem ‚K‘ für Kontroll versehen. So entstand damals per Zufall der Name der Linie, die heute wiederbelebt wird.

Die Marke Kappa ist weit über Italien hinaus eine Ikone der Sportswear. Sie war die erste Marke aus Italien, die eine Fußballmannschaft ausstattete. Bei den Olympischen Spielen 1984 trug dann das US Track & Field Team Kappa. Die neue Linie Kappa Kontroll ist deshalb an die Heritage-Looks aus den Sportarten Fußball und Leichtathletik angelehnt.

In Deutschland wird Kappa Kontroll bisher nur von Stierblut in München und Soto in Berlin geführt. International finden sich die Produkte unter anderem bei Colette in Paris und Slam Jam in Mailand, wo sie im März ihre Einführung feierte.

Mit einer weiteren neuen exklusiven Linie namens Kappa Authentic soll außerdem der Mode-und Lifestylemarkt angesprochen werden. Die Kappa Authentic legt ikonische Stücke aus den 90er Jahren neu auf. Die Erfolgsphase des Brands steht hierbei im Mittelpunkt. Zu sehen wird die Linie erstmals auf der SEEK in Berlin sein.

Sie finden Kappa Kontroll und Kappa Authentic vom 4. bis 6. Juli auf der SEEK in Berlin.