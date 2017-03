Lineapelle Messeüberblick Frühling/Sommer 2018

Trendstops Materialexperten enthüllen essentielle Ledertrends von Europas erster Leder- und Materialshow, Lineapelle. Frisch aus der Modemetropole Mailand hat unser Team die Trends ausfindig gemacht, die Bekleidung, Schuhe und Accessoires bis in die Saison 2018 und darüber hinaus beeinflussen werden. FashionUnited-Leser werden vier Schlüsseleinflüsse entdecken, um ihre Kollektionen zu inspirieren. Unsere ausführliche Messeberichterstattung bewertet jeden Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin, um Ihnen die bestmögliche Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung zu geben.

In dieser Woche präsentiert Trendstop vier wichtige Themen, die die Lederkategorien der Frühling/Sommer 2018-Saison beeinflussen werden. "Tech-Hide Hybrids" bringt mit auf Leder angewandten Performance-Elementen Natürliches und Künstliches zusammen. Oberflächenstrukturen bewegen sich in "Super Matte" von Hochglänzendem fort, während saisonübergreifende Hinweise in "Summer Heavyweights" herausgestellt werden. Fluoreszente Verarbeitungen und UV-abweisesende Eigenschaften verdeutlichen neue Innovationen bei Oberflächenbehandlungen.

Tech-Hide Hybrids

Technische Stoff/Lederkombinationen machen vom Hybrid-Trend Gebrauch. Feine Leder, die mit technischen synthetischen Materialien, Netz oder Schaumgummi verstärkt werden, verleihen ein technischeres Gefühl und eine technischere Funktion. Lagen aus Aluminium und drahtverstärkten Intrecciato-Flechtmustern verleihen Stärke und Geschmeidigkeit und bleiben in Erinnerung.

Super Matte

Matte Oberflächen sind für FS18 ausschlaggebend. Kreideartige, dunstige Verarbeitungen und glattte oder begradigte einfarbige Maserungen sorgen für hochwertig aussehende Festigkeit und Dichte. Glanz und Metallisches sind gedämpft und lassen sich eher von der Natur als von High-Tech Futurismus beeinflussen.

Summer Heavyweights

Da die Mode sich auf einen saisonübergreifenden Bereich hinbewegt, wird schweres Veloursleder mit den leichteren Eigenschaften der Saison kontrastiert. Griffigkeit verstärkt das vorhangartige Gefühl von Verloursleder, während eine Rückkehr zu einem öligen beziehungsweise gewachstem Gefühl geraute und gebürstete Oberflächen aktualisiert.

Nightlight Leathers

Eine neue Innovation, die von einigen Gerbereien derzeit ausprobiert wird, sind nachtleuchtende und fluoreszierende Effekte. Neonfarbenes Veloursleder verströmt unter UV-Licht ein nachtclubartiges Leuchten, während Leder mit leuchtender Beschichtung großes Potential für Kinderbekleidung hat.

Exklusives Angebot

FashionUnited-Leser können kostenlosen Zugang zu Trendstops Frühling/Sommer 2017 Lineapelle Messeüberblick bekommen, der die Schlüsseltrends der Saison enthält sowie richtungsweisende Leder- und andere Materialien. Klicken Sie einfach auf den Banner, um Ihren kostenlosen Bericht zu erhalten.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Conceria di Urgnano, Martucci, Sirte Conceria, Abip, Tuscania, Ecopell, Caravaggio, Gruppo Mastrotto, Sciarada, Ge Fin, Sciarada, Ambassador; alle Frühling/Sommer 2018.