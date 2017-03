“Mache ein Statement mit den T-Shirts von Unlabeled Society”

Im April 2015 wurde Unlabeled Society gegründet und baut aus seinem Hauptsitz in Miami das Label nach Europa aus.

Unlabeled Society engagiert sich, um sich außerhalb der gängigen Modeindustrie zu etablieren. Mit ihrer besonderen Philosophie und modischen Charakter, streben Sie danach, die Menschen dazu anzuregen aus Ihrer Komfortzone herauszutreten. Sie wollen ihre Kunden dazu bringen, sich selber zu begegnen, um dabei herauszufinden wer Sie wirklich sind und was sie mit ihrer Kleidung erreichen können. Mit ihrem Modelabel wollen Sie ihren Kunden das Gefühl von authentizität und selbstbewusstsein geben, damit sie ihre Persönlichkeit in jeglicher Art und Weise in der Gesellschaft ausleben können.

Der Bestseller von Unlabeled Society ist das Inkboard Tee. Dieses T-Shirt ist mit einer besonderen Löschboardtechnologie ausgestattet, dass es ermöglicht, den Kunden darauf zu schreiben. Und was gibt es besseres als seine eigene Persönlichkeit auszuleben indem, man seine eigenen Sachen auf das T-Shirt schreibt - oder auf den T-Shirts seiner Freunde. Mit dem Kauf von jedem Inkboard Tee erhält man einen löschbaren Marker, damit man sein T-Shirt individuell beschriften kann. Wenn man das geschriebenen oder bemalte T-Shirt wieder neu gestalten will, kann man das beschriebene einfach mit der herkömmlichen Wäsche in der Waschmaschine ablösen oder man reibt es mit einem feuchten Tuch ab. Durch das Ablösen der Farbe ist das T-Shirt wiederbeschreibbar. In der Form erhält man ein T-Shirt, dass sich immer wieder aufs neue gestalten lässt und niemals langweilig wird.

Die Inkboard Tee’s sind jeweils für Frauen und Männer erhältlich und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die aktuellen erhältlichen Modelle sind; the crew model, mit einem runden Halsausschnitt; ein V-Ausschnitt Modell für Männer, einer Raglanvariante als Longsleeve und ein Tanktop für Frauen. Mit dieser vielseitigen Auswahl passen die Shirts sich jedem Körpertyp und jeder Persönlichkeit an.