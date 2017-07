Menswear-Designer der Stunde: Virgil Abloh

Menswear Designer Virgil Abloh hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Die Einladung zur Präsentation seines Streetwear-Labels Off-White kam in Form eines orangefarbenen T-Shirts mit Instruktionen für die Nutzung einer Rettungsweste zu den Gästen. Hinten drauf stand das Zitat: „Ich werde dem Ozean nie vergeben“ des iranischen Poeten Omid Shams. Ablohs Background besteht aus verschiedenen (Sub-)kulturen und dient ihm oft als Inspiration für seine Kollektionen. Er bevorzugt es aber stets, Mode mit mutiger, politischer Aussage zu machen.

“Ich werde dem Tod nie vergeben“ und „Die Bombe spricht lauter“ sind andere poetische Texte, die in der SS18-Show von Off-White zu lesen waren. Das Label gab vergangene Woche sein Debüt auf der 92. Ausgabe der Pitti Uomo in Florenz. Virgil Abloh, der Labelgründer und Kreativdirektor, wollte damit auf aktuelle politische Geschehnisse hinweisen und arbeitete zu diesem Zweck mit Jenny Holzer zusammen, einer Konzeptkünstlerin aus den Vereinigten Staaten. So nutzte Holzer beispielsweise Gedichte der polnischen Dichterin Anna Swirszcynska Über den Aufstand in Warschau 1944.

Virgil Abloh Gibt sein Debüt bei der Pitti Uomo

Der 35 Jahre alte Abloh, der aus Chicago stammt, entwickelte eine Menswear-Kollektion, die von der aktuellen Flüchtlingskrise in Syrien, von Immigration, der Wirtschaftskrise und der Reise seines eigenen Vaters, die der aus Ghana stammende Migrant auf sich nahm, um in die USA zu kommen. Seine eigene Geschichte und sein Heimatort dienten Abloh als Inspiration für die SS18-Kollektion von Off-White. „ich bin in den 80ern geboren und in den 90ern aufgewachsen. Damals war ich teil verschiedener Subkulturen, von Skating bis HipHop. Diese Zeit inspiriert mich stark“, so der Designer im Interview mit WWD.

Een bericht gedeeld door Off-White™ (@off____white) op 17 Jun 2017 om 1:49 PDT

Diese Inspiration führte zu einer Kollektion bestehend aus dreißig verschiedenen Looks, inklusive Jacken aus weichen Materialien, oversized Hosen und Schuhe, die in Zusammenarbeit mit Vans und Timberland entstanden.

Als Designer fühlt sich Abloh verpflichtet, ein Sprachrohr zu sein: „Ich habe eine Stimme in dem aktuellen Klima gerade, wenn es um die letzten Wahlen geht. Ich antworte durch meine Kollektionen“, sagte er gegenüber Vogue. „Off-White ist eine Millenial-Brand. Junge Leute sehen sich die Messages, die wir auf Instagram senden an und schlagen sie nach. Aber sprechen wir über die Mode oder die Welt im Allgemeinen?“

Virgil Abloh: Vom Architekten zum Modedesigner

Obwohl Abloh sich mittlerweile in der Modewelt zuhause fühlt, ist er dort noch nicht lange dabei. Seinen Abschluss machte er am Illinois Institute of Technology mit einem Diplom in Architektur. Er arbeitete bei einer Architekturfirma und gründete die RSVP Gallery für Kunst. 2009 bekam er einen Job als Artistic Director bei Donda, der Agentur, die Kanye West vertritt und war dort für Shows und Merchandise zuständig.

Erst 2012 tat Abloh seine ersten Schritte in die Modewelt. In dem selben Jahr gründete er das Label Pyrex Vision ein Unternehmen, das Logos auf Shirts druckte, zum Beispiel für Ralph Lauren. Gleichzeitig arbeitete er mit Designer Matthew Williams und Heron Preston im Kollektiv ‘Been Trill’. Ein Jahr später schloss er Pyrex Vision und gründete Off-White.

Off-White ist eine High Fashion Streetwear-Brand, die vor allem oversized Artikel mit grafischen Elementen und speziellen Details anbietet. Abloh designt für Herren und Damen. Große Namen wie Jay-Z, Rihanna und Beyoncé haben seine Stücke getragen. Seine Zielgruppe beschreibt er so: „Das Mädchen, das Céline trägt und der Typ, der Supreme trägt, aber die beiden sind zusammen. Sie teilen sich eine Garderobe und ihre Kombination aus high und low drückt aus, wie Off-White die Welt sieht“, gab er kürzlich in einem GQ-Interview preis. Vergangenes Jahr schaffte es das Label in die letzte Runde des LVMH-Preises, auch wenn ihn Marta Marques & Paulo Almeida mit nach Hause nehmen durften.

Abloh hofft, dass sein Label mehr Menschen dazu bringen wird, Streetwear zu tragen: „Meine Mission ist es, dass die heutige Jugend Streetwear trägt, die hochwertiger ist, aber dennoch bedeutungsvolle Details der originalen Streetwear besitzt“, erklärte er vor zwei Jahren dem Magazin Vogue.

Een bericht gedeeld door IKEA Today (@ikeatoday) op 7 Jun 2017 om 7:11 PDT

Abloh kollaboriert mit Ikea für eine neue Frakta Tasche

Neben seiner Arbeit für Off-White designte Abloh kürzlich eine neue Version der ikonischen blauen Frakta Tasche von Ikea. Die Tasche machte neulich Schlagzeilen, weil Balenciaga seine eigene Version davon kreierte. Ikea wollte die aktuelle DIY-Welle mitnehmen und fragte Virgil Abloh, ob er zusammenarbeiten wolle. Er entwarf eine Canvas-farbene Tasche, die im Gegensatz zum Original nicht knittert und die Aufschrift ‚Sculpture’ trägt.

Abloh gehört zu der selben Generation Designer, zu der auch Balenciagas Demna Gvasalia oder Guccis Alessandro Michele zählen. Wie sie ist der das „Produkt einer Ära, in der die Grenzen zwischen Designer und Konsument, zwischen Mode und Streetwear verschwimmen“, schreibt GQ.

Off-White betreibt einige eigene Stores, zum Beispiel in Seoul, Hong Kong, Shanghai und Toronto. Die Kollektionen werden aber weltweit von High-End Multibrandstores und Retailer Selfridges in London, sowie in Off-Whites eigenem Online-Store verkauft. .

During the month of June FashionUnited will focus on the menswear catwalk season. For all reads, click During the month of June FashionUnited will focus on the menswear catwalk season. For all reads, click here

Images: Catwalkpictures.com , Off-White Facebook

Translated and edited by Barbara Russ