PREMIUM, SEEK und BRIGHT präsentieren den neuen Trend Outdoor Styles

Nach dem Megatrend Athleisure, den die PREMIUM bereits im Sommer 2015 als neues Segment etablierte, gewinnt Fashion im Herbst/Winter 2017/18 an sportiver Dynamik. Performance und Funktion stehen auf der Agenda zahlreicher Brands, die ihren Ursprung in Outdoor-Sportarten haben. Zu sehen sind die neuen Highlight-Kollektionen im Januar auf der PREMIUM, SEEK und BRIGHT.

‘Healthy Living’ als Gesamtlebenskonzept bedingt intuitiv das Bedürfnis nach Outdoor-Aktivitäten. Sportarten wie Hiking, Skifahren, Segeln, Golf, Radfahren aber auch Camping, Kanufahren, Jagen und Angeln werden neu entdeckt und finden ihre Entsprechung in robuster und funktionaler Kleidung. Outdoor-Mode gilt derzeit als Ausdruck eines neuen urbanen Lifestyles. Hiking Boots, High-Performance-Parkas und multifunktionale Backpacks gehören längst zum Trend auf der Straße, bei dem funktionale Einzelteile in den Gesamtlook integriert und mit Easy-to-wear kombiniert werden.

Während die Funktion nach wie vor im Vordergrund steht, erfährt das Outdoor-Segment diese Saison ein starkes Refining: Der Endverbraucher sucht Produkte, die funktional und modisch zugleich sind, die in der Natur genauso funktionieren wie auf der Straße. Der Anspruch an das Produkt ist es, die neuesten Smart Textiles und High-Tech-Materialien mit modernen Schnitten und hohem ästhetischen Anspruch zu verbinden. So bahnt sich die funktionale Outdoor-Mode zunehmend den Weg von der Bergspitze auf die Straßen der Metropolen und in die Fashion-Stores – und stellt damit einen unverzichtbaren Impulsgeber für die modischen Handelssortimente dar.

Mit höchstem Qualitätsanspruch an die Materialien und deren Funktion bilden Herkunft, Geschichte, Design und Style die Kriterien zur Differenzierung und Profilierung der Marken auf den unterschiedlichen Plattformen. Im Premiumbereich werden die Styles feiner und körperbetonter. Individuelle Details, Applikationen, neue Texturen und modische Silhouetten verleihen den Outfits einen geradezu couturigen Charakter. Die SEEK-Brands hingegen setzen den Outdoor-Style im SEEK-typischen cleanen Skandi-Look geradlinig und unprätentiös um, bekennen sich aber darüber hinaus zu den klassischen Workwear-Brands. Durch die Adaption funktionaler Arbeitskleidung an aktuelle Style-Strömungen kreieren sie neue Lifestyle-orientierte Produkte und Linien. Die Brands der BRIGHT mit Wurzeln im Adventure- und Boardsport-Bereich fokussieren sich besonders auf die originäre Funktion der Materialien, während Outdoor-Gadgets und -Equipment in State-of-the-Art-Design von Hardware-Anbietern das Portfolio ergänzen.

Besonders in der Wintersaison spielte funktionale Outerwear schon immer eine große Rolle, dennoch erfährt der neue Outdoor-Trend derzeit einen Boom, der ganz neue Potentiale aufzeigt und von dem Hersteller und Retailer gleichermaßen profitieren.

„Im Zuge der neuesten Entwicklungen im Bereich Smart Textiles und High-Tech-Materialien sowie in Anbetracht des steigenden Bedürfnisses der Endverbraucher nach ganzheitlichen und nachhaltigen Lifestyle-Konzepten, wird das Thema aktuell komplett neu definiert. Wir sammeln die Einflüsse und Strömungen aus der ganzen Welt, um diese zu bündeln und als Trend-Thema zielgruppengerecht auf unseren Plattformen als erlebbares Konzept abzubilden.” Anita Tillmann, Managing Partner PREMIUM GROUP.

PREMIUM

Auf der PREMIUM nehmen Spezialisten wie Bogner, Peuterey, G-Lab, Sportalm, Dolomiti und Luis Trenker in ihren Kollektionen Bezug auf Ski- und Hikingthemen. Auch immer mehr junge Brands setzen auf funktionale Outdoormode, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Aussteller wie Live Out There aus Kanada, Moose Knuckles aus den USA und das New Yorker Label Orobos vereinen in ihren Kollektionen Outdoor Gear und Streetwear. Ein Bekenntnis zu Heritage und Handwerk macht das Traditionslabel Woods, das bereits seit 1885 Jacken für arktische Temperaturen fertigt. Im Schuh- und Accessoires-Bereich profitieren Labels wie Moon Boot und Inuikii von dem Trend.

SEEK

Hochwertige Rainwear ist allein schon aufgrund der wachsenden Mobilität in den Städten ein enorm wachsendes Segment. Skandinavien und Kanada mit ihren faszinierenden Landschaften und extremen Witterungsbedingungen sind nicht nur Inspiration, sondern auch Heimat vieler spezialisierter Brands, die mit Lightweight- und Performance-Produkten den Markt revolutionieren, jedoch gleichzeitig auf klare Linien und minimalistisches Design setzen, welches charakteristisch für den auf der SEEK überwiegend gezeigten Skandi-Look ist. Mit dem dänischen Label Rains, Norwegian Rain aus Oslo, Elka, das seinen Ursprung im Tiefseefischen hat, sowie Krakatau aus Russland stellen Top-Labels im Segment Outdoor Styles auf der SEEK aus. Mit Ursprüngen in der Workwear zeigen Caterpillar und Iron&Resin ihre Fashion-Kollektionen. Wurzeln im Motorradsport haben das US-Label Deus Ex Machina und Eat Dust aus Belgien.

BRIGHT

Mit ihrer originären Heimat im Boardsport – wie Skaten, Snowboarden oder Wellenreiten – kommt auch die BRIGHT am Thema Outdoor nicht vorbei. Hier umfasst der Outdoor-Trend nicht nur funktionale Mode, sondern auch Gadgets und Ausrüstung wie Zelte, multifunktionale Taschenmesser, Field Notes, Karabiner und Camping-Zubehör. Heimplanet aus Hamburg produziert nicht nur aufblasbare Zelte, sondern auch Shirts und Mützen. Das wasserfeste Equipment von Oru Kayak hat seine Wurzeln im Kajaksport. Und dass Japan ein hervorragendes Ursprungsland für Premium-Outdoor-Gear ist, zeigen die Newcomer Snow Peak, Man of Moods und F/CE.