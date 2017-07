SA.AL & CO - Durch Florenz mit Modeikone Simone Righi

Männer aus Wien haben einen guten Ruf. Sie sitzen in Kaffeehäusern, lesen Zeitung, tragen Anzug und sind rundum gut gepflegt. Kein Wunder also, dass gerade von dort eine ‚Sophisticated Experience, for your skin and bathroom alike‘ wie die Premium-Pflegelinie für Männer SA.AL & CO. kommt.

In kleiner Auflage in den österreichischen Alpen hergestellt und aus natürlichen Zutaten gewonnen, sind die Pflegeprodukte wie Shampoo, Rasiergel, Moisturizer oder Deodorant von SA.AL & CO. nicht nur nachhaltig und sorgsam kuratiert, sondern auch hervorragend durchdacht. So kommt das Produkt- und Verpackungsdesign nicht an zweiter oder dritter Stelle, sondern steht gleichberechtigt neben den Rezepturen und dem Markenimage.

Weil SA.AL & CO. So innig mit der österreichischen Hauptstadt verbunden ist, gibt es auf der Website auch einen City Guide, der unter anderem gute Tipps für den weltmännischen Gentleman zu Brunchorten, Cafés, Bars, Hotels und Shops liefert. Bald kommt auch ein City Guide zur Männermodestadt Florenz, wo das Label im zweiten von vielen geplanten City Sessions Simone Righi durch seine Stadt begleitet. Die Männermodeikone führt den Fine Tailoring Shop Frasi in Florenz. Er wird als einer der bestangezogenen Männer der Welt gehandelt und steht in der Interview Session, die sich hier (http://saalskincare.com/simone/) ansehen lässt, Rede und Antwort zu seiner Stadt, seiner Lebensanschauung und Stilfragen.

In Deutschland gibt es SA.AL & CO. Zum Beispiel bei Ludwig Beck, Stereo/MUC oder bei Torquato zu kaufen.

Auf der Premium finden Sie SA.AL & CO. In Halle C1, Stand A01.