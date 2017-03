Schlüssel-Accessories der Damenmode-Messen Herbst Winter 2017-18

Trendstops Accessoires-Team ist zu den wichtigsten Messeorten in ganz Europa gereist, um FashionUnited-Lesern essentielle Modetrends zu präsentieren, die die Accessoires- und Schuhmodemärkte der Damenmode beeinflussen werden. Von reinen Accessories-Veranstaltungen wie Premiere Classe in Paris und Mipel in Mailand bis zu den einflussreichen Damenmodeschauen in Berlin und Kopenhagen, unsere fachkundige Messeanalyse und umfassende Berichterstattung werden Ihre nächste Kollektion mit inspirierenden Ideen für die HW17-18-Saison und darüber hinaus beeinflussen.

In dieser Woche stellt Trendstop drei topaktuelle Looks für Herbst/Winter 2017-18 Accessories vor. "Felted Finishes" bietet Streetwear Casuals mit schicken Anzugreferenzen eine anspruchsvolle Interpretation, während ein Hauch von Retro hochwertigen Lederverarbeitungen Premium-Accessoires mit "Modern 70s Wovens" einen Vintage-Anstrich verleicht. "Arctic Furs" feiert die natürlich weichen Eigenschaften von Pelz und verleiht sowohl formellen als auch lässigen Styles ein vornehmes und zugleich verspieltes Gefühl.

Felted Finishes

Accessoires lassen sich mit weichen Filzverarbeitungen in Anzug-Grautönen von traditionellen Schnitten inspirieren. Walkstoffe haben eine kompakte Dichte, die kastenförmigen Taschen eine weiche, strukturierte Erscheinung verleiht, während Filzverarbeitungen sich des beliebten sportlich/formellen Mischtrends bedienen, wenn er auf sportliche Sneaker und Baseballkappen angewandt wird.

Modern 70s Wovens

Gewebte Strukturen bekommen mit verflochtenem Leder in kontrastierenden Vintage-Farbtönen einen Retro-Anstrich. Klassische Braun-, Dunkelgelb- und Kremtöne werden mit ungewöhnlichen hellen Tönen durch freche Streifen oder Karomuster akzentuiert. Handgefertigtes Leder verstärkt den Premium-Eindruck von Sonntags- und Fahrhandschuhen.

Arctic Furs

Winterliche Pelze gehen mit vornehmen, flauschigen Fellen in hellen, arktischen Tönen zurück zur Natur. Flauschige Nerzstrukturen in Schneeweiß und kühlen Kremfarben verleihen weichen Shopper-Taschen ein luxuriös-gemütliches Gefühl, während knuddeliger Teddyplüsch sowohl lässigen Kordeltaschen als auch förmlichen Collegeschuhen etwas Verspieltes verleiht.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Julie Dubois - Premiere Classe, Diemme - Ciff, Soul Made - Premiere Classe, Essential Antwerp - Premium, Maison Fabre - Premiere Classe, My Choice - Mipel, Arron, Pellico Sunny, Muun, alle Premiere Classe, alle Herbst/Winter 2017-18.