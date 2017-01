Schlüssel-Accessories-Trends Frühling/Sommer 2018

Trendstops Accessories-Team bringt Ihnen wichtige Accessoires-Trends für die Frühlingssaison 2018, frisch aus unseren präzisen Vorschauen. Diese wesentlichen Themen wurden von unseren Trendexperten von ihren ersten Laufstegkonzepten über aufregende Streetstyle-Innovationen bis hin zum Highend-Einzelhandel verfolgt, um ihren kommerziellen Wert und saisonale Langlebigkeit zu bestätigen.

In dieser Woche erhalten FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei wesentliche Accessoires-Trends, die in unserer FS18 Accessoires-Prognose vorgestellt wurden. "Cat Eye Curves" überarbeitet klassische Katzenaugen-Silhouetten mit weicheren Konstruktionen, während "Crystalline Coral" scharfe, organische Formen für Halsketten mit Edelsteinen verwendet. Übergroße Clutch-Taschen sind weich genug zum Kuscheln, um in "The Oversized Cuddle Cluth" mit weichem Leder und samtigem, wolligem Wildleder geschmeidige Formen zu schaffen.

Cat Eye Curves

Klassische Katzenaugen-Silhouetten werden mit ovalen Formen und abgerundeten Ecken überarbeitet, wodurch kurvenreichere Formen entstehen. Scharfe, geflügelte Ecken und abgerundete Kanten werden für eine weichere Interpretation von Retro-Stilen abgerundet und mit feinem Draht und rahmenlosen Konstruktionen weiterentwickelt.

Crystalline Coral

Glitzernde Kristalle verweisen auf Korallenriffe und werden als Edelsteinscherben und mehrlagige Pailletten in durchscheinden Meerestönen verwendet. Edelsteinverzierte Halsketten und Anhänger mit riesigen facettierten Onyx-Cabochons, die mit glitzernden Diamanten akzentuiert werden, sind zu Meeresblumen und Anemonen angeordnet.

The Oversized Cuddle Cluth

Übergroße Clutch-Taschen sind weich genug, um sich an sie zu kuscheln, da XXL-Proportionen zu superschwammigen und taktilen Ausfertigungen verarbeitet werden. Geschmeidiges Leder und wolliges Velours-Wildleder sorgen für unstrukturierte, plastische Formen, die sich kissenartig für bequemen Tragekomfort dem Körper anpassen.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Marco De Vincenzo Spring Summer 2017, Y Project Spring Summer 2017, Kenzo Spring Summer 2017, Lanvin Spring Summer 2017, Salvatore Ferragamo, Jil Sander Spring Summer 2017, Milan Street Style.