Schlüssel-Print-Richtungen der Damenmode FS18

Trendstops Print-Team bringt Ihnen die aktuellsten Konzepte, die den Damenmode-Markt in der Frühjahr/Sommer 2018-Saison und darüber hinaus beeinflussen werden. Unsere Experten haben die Designerkollektionen der Laufstege in London, Mailand, Paris und New York analysiert, um Ihnen die essentiellen Looks für Drucke, Muster und Oberflächen zu präsentieren, die Ihre nächste Kollektion beeinflussen werden. Unsere umfangreiche Übersicht der Damenmode und Catwalk-Galerien bewertet jeden einzelnen Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit hin, um Ihnen die bestmögliche Basis für Ihre Entscheidungsfindung zu bieten.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei Print- und Muster-Richtungen, die der Schlüssel zur FS18-Saison sein werden. "The Expressionist Statement" wendet einen künstlerischen Freihandansatz auf Drucke an, während ethnische Einflüsse die üblichen tropischen Sommerthemen in "Ethnic Tropical Florals" auffrischen. Traditionelle Muster bekommen einen zeitgenössischen Anstrich, da "Plaid Play" einem jugendlichen Ansatz mit klassischem Schottenstoff und Karos nachgeht.

The Expressionist Statement

Leinwände aus dem Künstleratelier sind die Inspiration für spontane Drucke mit einem expressionistischen Gefühl. Kühne Pinselstriche und malerische Tüpfelchen werden mit einer forschen Hand aufgetragen, während verschwommene Aquarellfarben eine weichere, farbdiffundierte Ausführung bieten. An Kritzeleien erinnernde Drucke stellen ein modernes, urbanes Grafikelement vor, das sich ideal für Athleisure-Anwendungen eignet.

Ethnic Tropical Florals

Tropische Blumenmuster werden für FS18 mit einem ethnischen Ansatz aktualisiert. Blüten, Stängel und Schoten in den Farben des Hochsommers kontrastieren mit weißen, anthrazitfarbenen und dunkelblauen Hintergründen für einen stark monochromen Look. Tageskleider erhalten eine modern-romantische Ästhetik, während bedruckte Denim-Varianten besonders neu wirken.

Plaid Play

Traditionelle Schottenmuster und Karos werden für FS18 mit einer spielerischeren Palette aufgebauscht. Traditionsreiche Muster werden als dreitonales Madras- und Schottenmuster in verschiedenen Maßstäben neu belebt, um einen Statement-Look zu schaffen. Passende Accessoires verstärken den zeitgenössischen Effekt zusätzlich.

FashionUnited-Leser können kostenlosen Zugang zu Trendstops Bericht "Print on the Catwalks" Herbst/Winter 2017-18 bekommen, einem sorgfältig zusammengestelltem Überblick über die Schlüsselthemen der Saison für Drucke und Muster von internationalen Top-Designern. Klicken Sie einfach hier, um Ihren kostenlosen Bericht zu erhalten.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop, von links nach rechts: alle Lemaire, A Detacher, Calvin Klein, Sachin & Babi, Baja East, Jason Wu, MSGM, Marni, Hermes, alle Frühjahr/Sommer 2018.