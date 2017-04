Schlüsselkonzepte der Babymode Herbst/Winter 2018-19

Trendstops Kidswear-Experten präsentieren drei inspirierende Themen der Babymode, die die Farb-, Print- und Stylingkategorien in der Saison Herbst/Winter 2018-19 und darüber hinaus beeinflussen werden. FashionUnited-Leser können Elemente entdecken, die sich als wichtig für ihre nächste Kindermode-Kollektion herausstellen werden. Unsere umfangreiche Berichterstattung zur Kindermode identifiziert die wichtigsten Looks der Saison und jeder einzelne Trend wird auf seinen kommerziellen Wert analysiert und ausgewertet, um Ihnen die bestmögliche Basis für Ihre Entscheidungsfindung zu bieten.

In dieser Woche präsentiert Trendstop drei Schlüsseleinflüsse der Babymoden und Accessoires der Saison. "Fresh Mint" erkundet, wie der saisonübergreifende Trend auf dem Kindermodemarkt mit weißen leuchtenden Tönen unter dunklen Herbsttönen Einzug hält. "Naive Graphics" kombiniert illustrative Kunst mit einem starken grafischen Anreiz, der Kindermode-Prints einen zeitgenössischen Anstrich verleiht, während "Artist in Residence" den Anreiz von Maßanfertigungen und Individualität, die derzeit die Mode für Erwachsene beeinflussen, in witzige und kreative Kinderbekleidung verwandelt.

Fresh Mint

Die Grüntöne des Frühlings gehen über Frühjahr/Sommer hinaus und zeigen sich auch im Herbst. Der Gebrauch hellerer Farbtöne zeigt, wie der Kindermodemarkt den beliebten saisonübergreifenden Trend der Mode für Erwachsene aufnimmt. Gebleichte Schattierungen und Farbtöne frischen die Palette mit heiteren, hellen Tönen auf und eignen sich besonders gut für Unisex-Babymoden.

Prints bekommen im Herbst einen grafischen und doch naiven Anstrich. Kecke abstrakte geometrische Formen werden durch handgezeichnete Umrisse, malerische Effekte und asymmetrische Platzierungen weicher gemacht. Illustrative Kritzeleien und kindliche Darstellungen verstärken den jugendlichen, künstlerischen Anreiz, während kontrastierende einfarbige Töne mit Pastelltönen für einen zeitgenössische Farbspritzer betont werden.

Artist in Residence

Die Betonung von Kreativität ist der Schlüssel zur Kindermode der Herbst/Winter 2018-19 Saison, in der Mode und Kunst zusammenkommen. Malerische Prints und frische Farbkombinationen lassen sich von Erwachsenen und dem anhaltenden Trend für individuelle Anpassungen inspirieren, da Babybekleidung und Accessories eine neue, verspielte Individualität ausdrücken.

Exklusives Angebot

FashionUnited-Leser können kostenlosen Zugang zu Trendstops Frühling/Sommer 2017 Kidswear Messeüberblick bekommen, der Schlüsselprodukte und richtungsweisende Designs der internationalen Messen enthält. Klicken Sie einfach auf den Banner, um Ihren kostenlosen Bericht zu erhalten.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Zero 2 Three, Primal Speech by Liz Magic Laser 2016, Bla Bla Bla, Peachyboo, Wolf & Rita, Monkind, Plum Print Photography, Lieblinge, Sandra Apperloo, alle Herbst/Winter 2017-18.