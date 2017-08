Schlüsselkonzepte der Kindermode Frühjahr/Sommer 2018

Trendstops Kindermode-Experten bringen Ihnen einen Insiderratgeber der Mode- und Accessoireskonzepte, die den Kindermodemarkt bis in die FS18-Saison beeinflussen werden. Vom kuratierten Ambiente von Dot to Dot und dem umweltbewussten Ethos von Bubble in London bis zu den Innovationen von Playtime, Paris und Kleine Fabriek in Amsterdam hat unser Team die neuesten Trends und aufstrebenden Designer der Messen identifiziert, die sicher Ihre nächste Kindermodekollektion inspirieren werden. Unsere umfangreiche Messeberichterstattung und Fotogal-erien bewerten jeden einzelnen Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit und geben Ihnen die bestmögliche Basis für Ihre Entscheidungsfindung.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei Richtungen der Kindermode, die der Schlüssel für die FS18-Saison sein werden. Bei "Rustic Sailor" treffen nautische Inspirationen auf Strukturverarbeitungen, während "Mini Modernist" den Übergang künstlerischer und abstrakter Drucke zur Kindermode verdeutlicht. "Sports Day" erscheint neu zur FS18-Saison und präsentiert mit von den 90er Jahren inspirierter Sportswear eine Rückkehr zum Retro-Look.

Rustic Sailor

Maritime Looks werden für die Frühjahr/Sommer 2018-Saison einer rustikalen Transformation unterzogen. Segeltuch und weiches Leinen werden zu Einteilern verarbeitet und perfekt von Südwestern ergänzt. Traditionelles Meerblau wird von einer weicheren, verwascheneren und dunstigen Variation von Marineblau abgelöst und vervollständigt die Stimmung vergangener Zeiten.

Mini Modernist

Abstrakte Grafiken und modernistische Muster werden in dieser Saison in der Kindermode eingeführt und Prints werden mit einem Hauch von Naivität zusammengestellt. Obskure geometrische und jenseitige Figuren in Multimedia-Ausführungen und collagenartige Formen mit Scherenschnittumrissen erzeugen eine bastlerische Ästhetik, während vergrößerte Abstraktionen den frischen, modernistischen Ansatz verdeutlichen.

Sports Day

Trainingsanzüge und luxuriöse Jersey-Sweater geben der Kindermode eine elegante Ästhetik und verbinden dunkle Paletten mit einem neugewonnenen Sinn für Athleisure. Wohlüberlegte Farbblöcke und sportliche leuchtende Töne definieren Silhouetten mit starken Kontrasten und heben kantige Farbflächen in großen Proportionen hervor.

Exklusives Angebot

FashionUnited-Leser können kostenlosen Zugang zu Trendstops Herbst/Winter 2016-17 Messeüberblick der Kindermode bekommen, einem essentiellen Bericht der Präsentationen der Saison, Schlüsseltrends und Top-Designern. Klicken Sie einfach hier, um Ihren kostenlosen Bericht zu erhalten.

Trendstop.com ist eine der weltweit führenden Trendprognose-Agenturen für Mode und kreative Profis, bekannt für ihre aufschlussreichen Trendanalysen und Prognosen. Zu den Kunden gehören H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal und MTV.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Mads Norgaard, Sproet and Sprout, Mini Stitches, Zinc, Barn of Monkeys, Goodordering, Tumble N Dry, Veja, alle Frühjahr/Sommer 2018