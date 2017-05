Schlüsselkonzepte der Schuhmode Herbst/Winter 2018-19

Trendstops Schuhfachleute präsentieren drei inspirierende Themen, die im Herbst/Winter 2018-19 und darüber hinaus Stiefel-, Absatz- und Sportschuhkategorien beeinflussen werden. FashionUnited-Leser werden die wesentlichen Silhouetten, Komponenten und Styling-Elemente entdecken, die sich als entscheidend für die Beeinflussung Ihrer nächsten Schuhkollektion herausstellen werden. Unsere umfassende Berichterstattung für Schuhmoden identifiziert die wichtigsten Looks der Saison, bevor sie auf ihren kommerziellen Wert analysiert und bewertet werden, um Ihnen die bestmögliche Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung zu geben.

In dieser Woche präsentiert Trendstop drei der wichtigsten Schuhlinien der Saison. Die "Loose Fit Longline" stellt neue Silhouetten vor, die eine frische Interpretion von Form und Sitz auf Stiefel anwenden. "Contemporary Court" verdeutlicht, wie ein klassischer Stil sich durch modernistische Linien und konzeptionelle Formen anspruchsvoll weiterentwickelt. "Fashion Sports Hiker" nutzt den derzeitigen Hybrid-Trend und verbindet Leistung mit Praktikabilität, da traditionelle Wanderstile und technische Sporteigenschaften erfolgreich kombiniert werden.

The Loose Fit Longline

Longline-Stiefel werden für den Herbst mit weitem Schaft und Oberteil sowie gerüschtem Leder bequemer. Butterweiches Leder und frische, papierartige Strukturen bereichern zerknitterte und gefaltete Strukturen, die elegante Förmlichkeit mit einer lockeren Lounge-Ästhetik verbinden.

The Contemporary Court

Klassische Pumps bekommen eine neue Richtung, da sich hohe Schnitte, wesentliche Proportionen und eine minimalistische Ästhetik in einen zeitgenössischen Bereich hin entwickeln. Zurückgenommenes Styling wird mit welligen Oberlinien und anspruchsvollen, konzeptionellen Absatzformen erhöht, während geschlossene Schuhe eine moderne und dennoch anspruchsvolle Anziehungskraft verströmen.

The Fashion Sports Hiker

Der Leistungssport orientiert sich an der freien Natur, denn Sneaker lehnen sich an Wanderstiefel und Wanderschuhe an. High-Top-Silhouetten treffen auf eine stabile Sohle mit griffigem Profil, Schnürsenkel und Ski-Clip-Befestigungen und schützende, gepolsterte Details. Metallische Oberflächen und mehrfarbige Schnürsenkel erinnern an Bungee-Seile und die Decken der Bergrettung.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: Jil Sander, Maison Margiela, Valentino, Dries Van Noten, Jil Sander, Stella McCartney, Coach, Vivienne Westwood, Fashion East, alle Herbst/Winter 2017-18.