Schlüsselrichtungen Accessoires Resort 2018

Trendstops Catwalk-Team bringt Ihnen die aktuellsten Accessoires-Themen, die sich unter den internationalen Resort-Kollektionen für Taschen, Gürtel und Kopfbedeckungen abzeichenen. Diese Schlüssellooks werden den Accessoires-Markt in der bevorstehenden Frührjahr/Sommer-Saison und darüber hinaus beeinflussen. Unsere inspirierenden saisonalen Berichte sind von unseren Experten zusammengestellt und bewerten jeden einzelnen Trend auf seinen kommerziellen Wert und seine Langlebigkeit, um Ihnen ein optimales Maß an detaillierter Analyse zu bieten, um Ihre Entscheidungsfindung zu beeinflussen.

In dieser Woche bekommen FashionUnited-Leser einen exklusiven Einblick in drei einflussreiche Accessoires-Styles, die der Schlüssel zur FS18-Saison sein werden. "The Fashion Pack Valise" aktualisiert traditionelle Gepäckstücke mit einer modernen Interpretation von Retro-Themen. Eine starke Geschichte zeigt sich auch bei den von den '50er Jahren inspirierten bedruckten Kopftüchern und Sweatheart-Kopfbändern von "The Turban Knot". Der Athleisure-Trend zeigt immer noch keine Anzeichen von Schwäche und lässt Activewear durch sportliche Streifen und funktionelle Hardware bei "D-Ring Athletics" durchscheinen.

Fashion Pack Valise

Der traditionelle Handkoffer wird für FS18 mit einem trendigen retro-modernen Ansatz überarbeitet. Strukturleder oder Segeltuch behält das kastenförmige Profil klassischer Accessoires-Silhouetten bei, während altmodische Blumenmuster und abgeschwächte Leuchtfarben einen femininen Anstrich verleihen. Luxuriöse Lederdetails geben Taschen-Looks einen Premiumstatus.

D-Ring Athletics

Der starke Einfluss des Athleisure-Trends auf Bekleidung zeigt sich auch bei den Accessoires mit ulitaristischen, sportlich angehauchten Gürteln. Ripsbänder und Segeltuchgurte bekommen einen aktiven Anstrich mit mutigen, sportlichen Streifen und funktionellen Durchzieh-D-Ringverschlüssen.

The Turban Knot

Retroinspirierte Looks erleben mit wie Turbane gewickelten Stirnbändern und Schals ein von den '50er Jahren inspiriertes Comeback. Samt im Leopardenmuster, Blumenapplikationen und üppige Satinoberflächen orientieren sich am Vintage Vibe der Saison und geben diesen Rettern schlechter Tage für die Frisur einen Hauch von Glamour.

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Trendstop: DSquared2, Orla Kiely, Tibi, Maggie Marilyn, Emilio Pucci, Red Valentino, Gucci, Emanuel Ungaro, Cynthia Rowley, alle Resort 2018.