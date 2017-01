TheOneMilano, eine einzigartige messe, die vom 24. Bis 27. Februar 2017 mode, accessoires und pelzwaren vereint

Entstanden aus den erfahrungen von mipap und mifur und getragen von der starken und einvernehmlichen zusammenarbeit zwischen den fachverbänden der italienischen fertigungsindustrie in fieramilanocity als das internationale ausstellungsevent.

In einer Zeit, in der der italienische Damenmodensektor eine positive Bilanz aufweist, peilt die neue Messe TheOneMilano ein systematisches Angebot an und bereitet sich darauf vor, den positiven Trend im Export, der sich im ersten Halbjahr 2016 gezeigt hat, fortzuführen.

Im Zeichen des "größten Zusammentreffens von Modeevents, von Halbwaren über Accessoires bis hin zum fertigen Produkt", gefordert vom italienischen Ausschuss für Mode und Accessoires des Ministeriums für Wirtschaftliche Entwicklung, findet vom 24. bis 27. Februar 2017 erstmalig TheOneMilano statt, die neue internationale Messe, die dem weiblichen Prêt-à-Porter der Luxusklasse und Accessoires gewidmet ist.

TheOneMilano erzählt die Geschichte von Modekollektionen aus Stoff, Leder, Pelz, Strick und von Accessoires in einem einzigartigen Ausstellungskonzept. Ein Leitweg, der auf die Anforderungen der Einkäufer zugeschnitten ist und das Angebot der Unternehmen, die wegen der Qualität und Erlesenheit ihrer Materialien und Fertigung ausgewählt wurden, hervorhebt.

Die Veranstaltung findet natürlich auf dem Ausstellungsgelände der FieraMilanoCity statt und bedient sich des Erbes, des Know-Hows und der Erfahrungen von MIPAP, der von Fiera Milano organisierten Ausstellung, und von MIFUR, der von der gleichnamigen Messegesellschaft organisierten Pelz- und Ledermesse.

TheOneMilano fügt sich zeitgleich zur Fashion-Week in Mailand in eine ganze Reihe von Branchenveranstaltungen zur vor- und nachgelagerten Modeproduktionskette ein und bietet einen Marketplace, bei dem sich unzählige Modeangebote finden lassen - von Bekleidung zu Pelzwaren, von Strickwaren zu Accessoires, von Schmuck zu Zubehör... alles, was ein Kleidungsstück zu etwas Einzigartigem und Besonderen macht. Unterschiedliche Angebote mit einem gemeinsamen Nenner: die Tatsache, "Haut à porter", Haut de Gamme und Prêt-à-porter zu sein.

In diesem Zusammenhang möchte TheOneMilano eng mit den Fachverbänden der italienischen Fertigungsindustrie zusammenarbeiten und mit ihnen Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu treffen: Das erste Abkommen wurde mit CNA Federmoda unterzeichnet.

"Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit", bestätigt Norberto Albertalli, Vorsitzender der Messegesellschaft Mifur und Veranstalter der neuen Messe TheOneMilano, "die uns ermöglicht, diesen neuen Messetermin gemeinsam mit CNA Federmoda zu fördern: Der Verband repräsentiert die kleinen und mittelständischen italienischen Modeproduzenten, Hersteller des Schönen und gut Gemachten, um die uns die ganze Welt beneidet. Und er arbeitet für Ziele, die er mit Schnelligkeit, Flexibilität und dem Verständnis für Markttrends in Angriff nimmt. Es handelt sich hierbei um dieselben Werte, auf denen wir unsere neue Messeveranstaltung aufbauen wollen."

"Mit dieser Zusammenarbeit fügen wir dem Unterstützungsprogramm zur Förderung unserer Unternehmen ein weiteres Stück hinzu", sagte Luca Rinfreschi, Nationaler Vorsitzender von CNA Federmoda. "Die neue Veranstaltung wird einer breiten Palette von Kollektionen eine geeignete Bühne bieten."